Carlos Manuel Then Rojas, el conductor de la jeepeta que embistió a dos bioanalistas en la carretera hacia el distrito municipal de Jaya, se entregó este lunes a las autoridades.

Por el hecho Anyelissa María Reyes y Ana Angélica del Orbe, empleadas del Centro Médico Siglo 21, perdieron la vida.

“Yo me paré y alguien me dijo “vete que si los familiares llegan tú vas a tener problemas”, explicó.

Imágenes del accidente

Aseguró además que “nunca quise causar eso, pero ellas se me estrellaron arriba, venían bajando demasiado rápido”.

Then le envió sus condolencias a los familiares de las hoy occisas.

“Me siento muy triste y apenado porque yo soy padre y tengo hijos también…. Lo siento mucho, pero quien quiere tener un accidente”.

Por el hecho, quedaron cinco niños en la orfandad.

Familiares hablan

Los familiares y amigos de las víctimas exigen justicia, ya que el conductor dejó abandonadas a las jóvenes luego de atropellarlas.

Además revelaron que las jóvenes regresaban de una visita al santuario del Niño Jesús (como era una tradición) y de regreso fueron impactadas por la jeepeta.

Las autoridades lograron identificar al presunto conductor como Carlos Manuel Then Rojas y recuperaron el vehículo BMW de color blanco.

“Lo que queremos es justicia para que no sigan pasando estas cosas lamentables, aquí todos los días pasa algo en San Francisco de Macorís”, expresó su prima hermana.

Entiende que “sino la había dejado abandonada tal vez hoy estuvieran vivas y su compañera también”.

Contó además que Anyelissa y Ana “eran inseparables, siempre andaban juntas”.

La confusión del conductor

Tras darse a conocer el hecho e identificar el vehículo, la Policía informó que la yipeta pertenece a Marcos Sánchez Telemin, quien figura como el propietario legal.

Sin embargo, Telemin ya había vendido el vehículo, pero no se había realizado el traspaso.

El hecho ha generado gran impacto y consternación en el ámbito médico local, debido al reconocimiento que tenían las jóvenes por su entrega en su labor.