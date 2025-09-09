Hombre que embistió a dos bioanalistas en SFM da su versión del accidente

  • Hoy
Hombre que embistió a dos bioanalistas en SFM da su versión del accidente

Carlos Manuel Then Rojas, el conductor de la jeepeta que embistió a dos bioanalistas en la carretera hacia el distrito municipal de Jaya, se entregó este lunes a las autoridades.

Por el hecho Anyelissa María Reyes y Ana Angélica del Orbe, empleadas del Centro Médico Siglo 21, perdieron la vida.

“Yo me paré y alguien me dijo “vete que si los familiares llegan tú vas a tener problemas”, explicó.

100
Imágenes del accidente

Aseguró además que “nunca quise causar eso, pero ellas se me estrellaron arriba, venían bajando demasiado rápido”.

Then le envió sus condolencias a los familiares de las hoy occisas.

“Me siento muy triste y apenado porque yo soy padre y tengo hijos también…. Lo siento mucho, pero quien quiere tener un accidente”.

Por el hecho, quedaron cinco niños en la orfandad.

1 20
Anyelissa María Reyes y Ana Angélica del Orbe

Lee más: Dos bioanalistas muertas al ser embestidas por yipeta

Familiares hablan

Los familiares y amigos de las víctimas exigen justicia, ya que el conductor dejó abandonadas a las jóvenes luego de atropellarlas.

Además revelaron que las jóvenes regresaban de una visita al santuario del Niño Jesús (como era una tradición) y de regreso fueron impactadas por la jeepeta.

Las autoridades lograron identificar al presunto conductor como Carlos Manuel Then Rojas y recuperaron el vehículo BMW de color blanco.  

14
Anyelissa María Reyes y Ana Angélica del Orbe

“Lo que queremos es justicia para que no sigan pasando estas cosas lamentables, aquí todos los días pasa algo en San Francisco de Macorís”, expresó su prima hermana.  

Entiende que “sino la había dejado abandonada tal vez hoy estuvieran vivas y su compañera también”.

Contó además que Anyelissa y Ana “eran inseparables, siempre andaban juntas”.

La confusión del conductor

Tras darse a conocer el hecho e identificar el vehículo, la Policía informó que la yipeta pertenece a Marcos Sánchez Telemin, quien figura como el propietario legal.

Sin embargo, Telemin ya había vendido el vehículo, pero no se había realizado el traspaso.

El hecho ha generado gran impacto y consternación en el ámbito médico local, debido al reconocimiento que tenían las jóvenes por su entrega en su labor.

También leer: Fin de semana trágico: Cinco mujeres mueren en hechos violentos y accidentes en menos de 48 horas en República Dominicana

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Hombre que embistió a dos bioanalistas en SFM da su versión del accidente
Hombre que embistió a dos bioanalistas en SFM da su versión del accidente
9 septiembre, 2025
Dos bioanalistas muertas al ser embestidas por yipeta
Dos bioanalistas muertas al ser embestidas por yipeta
9 septiembre, 2025
Fin de semana trágico: Cinco mujeres mueren en hechos violentos y accidentes en menos de 48 horas en República Dominicana
Fin de semana trágico: Cinco mujeres mueren en hechos violentos y accidentes en menos de 48 horas en República Dominicana
8 septiembre, 2025
Autoridades identifican a los fallecidos en accidente de Lisboa
Autoridades identifican a los fallecidos en accidente de Lisboa
4 septiembre, 2025
Experto en seguridad vial explica qué está fallando en República Dominicana 
Experto en seguridad vial explica qué está fallando en República Dominicana 
2 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo