Hombre que hirió a su hija de 11 meses también atacó a la abuela de la niña

  • Hoy
Apresado hombre acusado de herir con arma blanca a su hija menor y a su abuela en Villa Riva

El hombre que fue acusado de agredir con arma blanca a su hija de un año y 11 meses en Villa Riva, también hirió a la abuela de la menoe, en un hecho ocurrido la madrugada del viernes 15 de agosto en el sector Hoyo, de esta demarcación.

El detenido es Wilker Peña Mota, de 23 años, quien, de acuerdo con las investigaciones preliminares, habría atacado a la menor y a la señora, de 69 años, causándoles múltiples heridas punzocortantes, mientras se encontraba en estado de embriaguez.

Las víctimas, incluida la madre de la niña, de 20 años, acudieron a un centro de salud, donde recibieron atenciones médicas de inmediato.

Tras recibir la alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, los agentes actuantes procedieron a la localización y arresto del presunto agresor, quien fue trasladado al centro de salud para evaluación médica y posteriormente será puesto a disposición del Ministerio Público.

