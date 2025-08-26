Dionys Anderson Zabala Reyes, acusado de asfixiar a su hijo de un año y ocho meses en el sector Los Guandules, declaró este martes que no se arrepiente del crimen mientras era trasladado para conocerle medida de coerción.

“Dios no se arrepiente de nada”, dijo el imputado al responder preguntas de la prensa, manteniendo el discurso de que actuó obedeciendo una supuesta orden divina.

En declaraciones previas, Zabala había asegurado que el ser supremo le dijo que “haga su palabra” y agregó: “No se dejen llevar del diablo y dejen que las fuerzas castrenses me lleven. Mi Dios está al llegar porque la palabra se ha cumplido”, junto a otras frases incoherentes.

El hombre fue apresado este domingo por agentes policiales en coordinación con el Ministerio Público. Durante las pesquisas iniciales, las autoridades entrevistaron a familiares, quienes aseguraron haber notado un comportamiento inusual en él en los últimos días.

