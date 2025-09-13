Hombre se suicida tras herir a su pareja 

La Policía Nacional informó que un hombre de 39 años se suicidó ayer mediante asfixia por ahorcamiento en una finca de Pedro Brand, decisión que tomó tras agredir con un pico a su compañera sentimental en la comunidad de Piedra Blanca, Monseñor Nouel.

Se trata de Luis Manuel Roque (a) “Micutiro”, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de una finca ubicada en la calle Las Mercedes, kilómetro 25 de la Autopista Duarte, próximo al material bélico, municipio Pedro Brand, Santo Domingo Oeste.

Puede leer: Barrios rechazan repitan práctica de Domingo Savio

De acuerdo con el reporte preliminar, «Micurito» había sido declarado prófugo por causarle heridas de arma blanca tipo pico a su compañera sentimental, cuyo nombre se hace reserva, en un hecho ocurrido en la provincia Monseñor Nouel (Bonao).

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, mientras el caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional.