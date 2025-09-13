Hombre se suicida tras herir a su pareja 

  • Hoy
Hombre se suicida tras herir a su pareja 

La Policía Nacional informó que un hombre de 39 años se suicidó ayer mediante asfixia por ahorcamiento en una finca de Pedro Brand, decisión que tomó tras agredir con un pico a su compañera sentimental en la comunidad de Piedra Blanca, Monseñor Nouel. 

Se trata de Luis Manuel Roque (a) “Micutiro”, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de una finca ubicada en la calle Las Mercedes, kilómetro 25 de la Autopista Duarte, próximo al material bélico, municipio Pedro Brand, Santo Domingo Oeste.

Puede leer: Barrios rechazan repitan práctica de Domingo Savio

De acuerdo con el reporte preliminar, «Micurito» había sido declarado prófugo por causarle heridas de arma blanca tipo pico a su compañera sentimental, cuyo nombre se hace reserva, en un hecho ocurrido en la provincia Monseñor Nouel (Bonao).

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, mientras el caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Hombre se suicida tras herir a su pareja 
Hombre se suicida tras herir a su pareja 
13 septiembre, 2025
Llaman a padres y docentes a integrase para garantizar éxito año escolar en Pedro Brand
Llaman a padres y docentes a integrase para garantizar éxito año escolar en Pedro Brand
22 agosto, 2025
Inacif dice incineró más de 2,000 kilogramos de drogas
Inacif dice incineró más de 2,000 kilogramos de drogas
9 agosto, 2025
Decenas de jóvenes y niños se manifiestan contra supuesto bloqueo de torneo deportivo en Pedro Brand
Decenas de jóvenes y niños se manifiestan contra supuesto bloqueo de torneo deportivo en Pedro Brand
26 julio, 2025
El legado que dejó el maestro Cristian Tiburcio en Bonao
El legado que dejó el maestro Cristian Tiburcio en Bonao
23 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Pujols: ¿Mánager de Anaheim?

Pujols: ¿Mánager de Anaheim?

Edición impresa, viernes 12 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 12 de septiembre de 2025

Una habitación propia

Una habitación propia

La Pagina. Viernes 12 de septiembre de 2025

La Pagina. Viernes 12 de septiembre de 2025

La propuesta de Finjus

La propuesta de Finjus

Alcanzar la institucionalidad nos convertiría en un país diferente

Alcanzar la institucionalidad nos convertiría en un país diferente

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo