Video: Hombre violó a sus dos hijas; las visitaba los fines de semana

Un hombre fue condenado a 20 años de prisión acusado de violar a sus dos hijas menores de edad en el Seibo, provincia La Altagracia.

El acusado fue identificado como Santiago Romero de la Cruz, padre de las dos menores de 13 y 15 años de edad, quien supuestamente abusó de ellas en varias ocasiones cuando las visitaba los fines de semanas.

Familiares y abogados del acusado mostraron descontento con la condena y manifestaron que apelarán la decisión del Tribunal.

“Aquí no se hacen las investigaciones correspondientes para saber si una cosa es cierta o no, pero la justicia divina no se equivoca, tarde o temprano todo saldrá a la luz”, expresó una pariente del condenado.

