HOMS marca un hito médico con la primera cirugía bariátrica magnética en el Caribe y Centroamérica

Santiago.- El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), junto a su Instituto Digestivo, Bariátrico y de Cirugía de Precisión, y en colaboración con Jenner Dominicana en representación de GT Metabolic, llevó a cabo la primera Cirugía Bariátrica Magnética en la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe, consolidándose como referente regional en innovación quirúrgica.

El procedimiento contó con la participación del Dr. Rafael Sánchez Español, director general y cirujano bariátrico; el Dr. Héctor Sánchez Navarro, jefe de cirugía robótica y bariátrica; y el Dr. James Hamilton, director de innovación y calidad. Este equipo tuvo el honor de recibir al reconocido Dr. Michel Gagner, pionero canadiense en cirugía bariátrica y creador de la técnica MagDI, utilizada en esta intervención.

También estuvieron presentes la Dra. Brígida Navarro, gastroenteróloga y directora del Centro de Estudios Digestivos; el Dr. Luis Peralta; el Dr. Enmanuel Espinal; y un destacado grupo del Cuerpo Médico Profesional del HOMS.

La cirugía bariátrica magnética es un procedimiento híbrido que crea una derivación parcial del intestino delgado (entre el duodeno y el íleon) mediante la colocación de un imán por vía endoscópica en el duodeno y otro por vía laparoscópica en el íleon. Estos imanes se atraen entre sí para formar la anastomosis, lo cual permite una recuperación más rápida, con menos dolor, sin pérdida de sangre y con menor riesgo.

En esta ocasión, se operaron tres pacientes con diferentes comorbilidades, entre ellas hipertensión arterial, obesidad, diabetes tipo 2, apnea del sueño, ansiedad, prediabetes y hernias lumbar y cervical. Esta técnica representa una evolución en la cirugía digestiva, ofreciendo un abordaje más seguro, preciso y con menor trauma para los pacientes.

“Este ha sido el primer procedimiento de su tipo en la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe. En el HOMS continuamos importando conocimiento de vanguardia en beneficio de nuestros pacientes”, afirmó el Dr. Héctor Sánchez Navarro, director del Instituto Digestivo, Bariátrico y de Cirugía de Precisión.

Por su parte, el Dr. Sánchez Español destacó que el HOMS mantiene su compromiso de estar a la vanguardia tecnológica, con una vocación de servicio basada en ciencia y humanismo.

“El mundo entero se ha beneficiado de los avances del Dr. Gagner, y nosotros no somos la excepción. Enseñar a nuestros cirujanos estas técnicas forma parte de la misión del HOMS: estar a la altura de la medicina más avanzada. Hoy lo demostramos recibiendo al Dr. Gagner y al Dr. Hamilton, realizando procedimientos de alta tecnología, con menor dolor y mayor seguridad para el paciente, en sinergia con los 36 departamentos del HOMS”.

Sobre el Dr. Michel Gagner

El Dr. Gagner fue profesor de Cirugía Franz Sichel y director del Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva en la Facultad de Medicina Mount Sinai de Nueva York entre 1998 y 2003. Luego, se unió a la Facultad de Medicina Weill Cornell de Nueva York como profesor de Cirugía y jefe de la Sección de Cirugía Laparoscópica y Bariátrica hasta 2007. Recientemente fue presidente del Departamento de Cirugía del Mount Sinai Medical Center en Miami y profesor de Cirugía en la Universidad Internacional de Florida. Actualmente, es profesor de Cirugía en Montreal.

Reconocido por sus contribuciones pioneras, el Dr. Gagner fue el primero en describir múltiples técnicas en cirugía mínimamente invasiva, como la adrenalectomía laparoscópica para el síndrome de Cushing y el feocromocitoma (1992), la pancreatectomía laparoscópica distal y proximal (1992–1993), la cirugía endoscópica de cuello con paratiroidectomía (1995), la colecistectomía transgástrica (1997), el switch duodenal laparoscópico (1999) y la gastrectomía laparoscópica en manga (2000). Más recientemente, participó como co-cirujano en la primera colecistectomía robótica transatlántica entre Nueva York y Estrasburgo, Francia.

Sobre el HOMS

El Hospital Metropolitano de Santiago es pionero en República Dominicana en cirugía robótica y cuenta con la acreditación internacional de Accreditation Canada (ACI), que garantiza altos estándares de seguridad y calidad. Asimismo, se posiciona como un centro líder en turismo de salud en el país y en la región del Caribe.

El HOMS reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la eficiencia clínica y un trato humanizado, consolidándose como un referente regional en medicina de vanguardia.

