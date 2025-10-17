Honor al Mérito: UNADE reconoce a docentes y egresados destacados 2025

El Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE) celebraron el acto “Honor al Mérito Docente y Egresado Destacado UNADE 2025”, en el que se exaltó el liderazgo, la vocación de servicio y la trayectoria de quienes fortalecen la educación militar dominicana.

El evento fue encabezado por el Mayor General Miguel Ángel Rubio Báez, ERD, Viceministro de Defensa para Asuntos Militares, en representación del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y contó con las palabras centrales del Mayor General Rafael Vásquez Espínola, ERD, PhD, rector de la UNADE.

El rector inició su intervención agradeciendo el constante apoyo del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, a todas las iniciativas académicas de la Universidad Nacional para la Defensa. Luego expresó:

“Esta ceremonia es más que un evento protocolar: es un símbolo vivo de gratitud y un testimonio de orgullo. Nuestros docentes galardonados forjan generaciones con paciencia y sabiduría; nuestros egresados destacados encarnan el fruto de esa labor fecunda. Cada logro alcanzado por ustedes es también una victoria de esta universidad y de nuestras Fuerzas Armadas”.

Asimismo, subrayó que la excelencia no es un logro individual, sino una construcción colectiva, reafirmando el compromiso de la UNADE con la formación integral, la investigación y la proyección social desde las aulas hacia la nación.

Las palabras de exhortación fueron pronunciadas por el Dr. Juan Francisco Viloria Santos, Viceministro de Evaluación y Acreditación de las Instituciones de Educación Superior del MESCyT, en representación del Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dr. Franklin García Fermín (@Mescyt).

En representación de los galardonados, intervino el Mayor General Dr. Francisco Ovalle Pichardo, ERD, quien agradeció en nombre de los docentes y egresados reconocidos.

Autoridades presentes

La ceremonia contó con la participación de destacadas autoridades civiles y militares, entre ellas:

• Maestra Olga Sosa, Directora de Movilidad Académica del MESCyT.

• Dr. José Cancel, Viceministro Financiero y Administrativo del MESCyT.

• Mayor General Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD, Inspector General de las Fuerzas Armadas.

• Miembros del Consejo Superior Universitario, oficiales generales y superiores, docentes, egresados distinguidos e invitados especiales.

Este acto reafirma la misión de la Universidad Nacional para la Defensa de honrar la excelencia y cultivar el talento humano