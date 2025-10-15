HONOR inaugura su primera tienda insignia global

HONOR, marca global líder en inteligencia artificial aplicada a dispositivos y ecosistemas, inauguró oficialmente su primera tienda insignia global, la HONOR ALPHA Store, ubicada en Shenzhen Bay MixC. Este espacio se posiciona como un verdadero “centro de innovación para una vida inteligente impulsada por IA”, un destino donde la tecnología de vanguardia converge con la inspiración cultural.

La HONOR ALPHA Store ofrece a los consumidores una nueva ventana para experimentar una vida potenciada por inteligencia artificial. Los visitantes pueden participar en experiencias exclusivas y conocer productos innovadores, como robots y agentes basados en IA. Próximamente, estas experiencias se expandirán a mercados internacionales, incluyendo América Latina.

HONOR ALPHA PLAN en acción: de la visión a la realidad

Tras el anuncio del HONOR ALPHA PLAN durante el MWC Barcelona 2025, que marcó la evolución de la compañía de fabricante de teléfonos inteligentes a líder mundial en IA para dispositivos y ecosistemas, la apertura de esta tienda en la Bahía de Shenzhen representa un paso decisivo para hacer realidad esa visión.

La tienda simboliza el compromiso de HONOR con un ecosistema de IA abierto, colaborativo y de valor compartido.

“Este no solo es un hito clave en la implementación del HONOR ALPHA PLAN, sino también un nuevo punto de partida para trabajar con socios de la industria y avanzar hacia el futuro de la vida inteligente mediante la IA. Buscamos que esta tecnología fluya naturalmente en cada dispositivo, escenario y experiencia significativa para los consumidores, liberando así el potencial de cada persona”, afirmó James Li, CEO global de HONOR, durante la ceremonia de apertura.

Diseño inspirado en Shenzhen: tecnología y cultura en armonía

Inspirada en el paisaje distintivo de la Bahía de Shenzhen, la HONOR ALPHA Store presenta un entorno abierto y relajante que combina tecnología avanzada con un diseño centrado en el ser humano. Cada detalle refleja la filosofía de HONOR de armonizar la innovación con la cultura.

El espacio está organizado en torno a escenarios de vida impulsados por IA. En la zona de experiencia, los dispositivos de última generación muestran cómo la inteligencia artificial mejora la vida cotidiana de manera sencilla y natural, desde los viajes inteligentes hasta el entretenimiento.

Experiencia inmersiva con IA: interacción con YOYO

Una de las principales atracciones es la zona dedicada a YOYO, el asistente de inteligencia artificial de HONOR, donde los visitantes pueden explorar cuatro temáticas: estilo de vida IA, asistencia IA, creación de contenido IA y compañía IA.

YOYO, agente de nueva generación, incorpora capacidades avanzadas de percepción visual, memoria y ejecución de tareas. Por ejemplo, puede recordar detalles como “prefiero asientos con vista en el tren” y aplicarlos proactivamente al planificar un viaje, recomendando además restaurantes o actividades según las preferencias del usuario. Esta interacción fluida y contextual demuestra una experiencia de IA verdaderamente humanizada.

AI Inspiration Café: creatividad y conexión

Otro punto destacado es el AI Inspiration Café, un espacio social diseñado para que tecnólogos, creadores y visitantes conecten, compartan ideas y disfruten de un café. Para celebrar la inauguración, HONOR organizará performances creativos y actividades interactivas, ofreciendo experiencias atractivas para todas las edades.

Un nuevo hito para la tecnología y la cultura

La HONOR ALPHA Store está llamada a convertirse en un nuevo referente global de tecnología y cultura. Ya abierta al público, invita a visitantes de todo el mundo a explorar los más recientes productos de HONOR y vivir de primera mano sus innovaciones impulsadas por inteligencia artificial.