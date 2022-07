Hony Estrella: “ Esto no es Radio, ha sido un resurgir en mi carrera ”

Inmersa en proyectos de radio, cine, televisión y teatro, Hony Estrella vive uno de sus mejores momentos profesionales

Con una apretada agenda, compuesta por demandantes actividades profesionales, y un puñado de metas pendientes por concretar, ha sido el devenir de la comunicadora Hony Estrella en lo que va de año; navegando en las corrientes de la radio, el cine, el teatro y la televisión.

Estrella, conductora del programa “MasterChef” y parte del equipo de talentos de “Esto no es Radio”, se estrenó recientemente como productora cinematográfica con “Rafaela”, película que tuvo un recorrido por importantes festivales cinematográficos, previo a su proyección en cine local.

“Fue una experiencia hermosa, porque es la primera vez que produzco cine. Esta película es sinónimo de esfuerzo, amor, de entrega y voluntad”, asegura.

En ese sentido, Estrella, quien considera que hace falta gente que piense más en el arte que en ganancias económicas en la industria del entretenimiento, adelanta al conversar con ¡Alegría! que analiza varios propuestas de cine.

Respecto al ámbito radial, ante críticas que se suscitaron tras su entrada a la plataforma “Esto no es Radio”, habla sin rodeos.

“En ese espacio yo tengo mi esencia y yo no voy a cambiar por estar en ningún lado”, reconoce Estrella, y argumenta que “el que se moleste por eso, bueno, lo lamento mucho, que siga con su molestia, pero no es la primera vez que me pasa, porque siempre que estoy en un espacio la gente me dice no te veo en esa plataforma”. La actriz asegura que “Esto no es Radio” representa un plus en su carrera.

“Le agradezco a la plataforma que puedo ser yo y decir lo que pienso, que me ha ayudado a crecer muchísimo, ha sido para mí un resurgir en mi carrera, un nuevo comienzo”, que me permite llegar a otras generaciones.

Respecto a metas por cumplir, reconoce que un monólogo musical sería su asignatura pendiente.

“Para mí el monólogo es la graduación del actor, por eso yo le he dado larga, cada vez que me toca hacer un personaje yo me preparo y me entrego”, dice Hony.

Posibilidades de regreso a TV diaria

La comunicadora no descarta su regreso a la televisión, pero para hacerlo tienen que darse ciertas condiciones; ser una propuesta interesante, tanto a nivel de contenido como económico.

Estrella, con condiciones sobradas para destacarse como lo hace en diversos escenarios, ve en propuestas de programas de temporadas, como Master Chef, una alternativa sostenible, que en su caso le permite tener mayor flexibilidad de tiempo y por ende dedicar más tiempo para compartir con su hija.

