Miss Universo República Dominicana 2025: Así podrás ver la gala en vivo

Renacer: la corona del Miss Universo 2025.

Esta noche, el país conocerá a la nueva Miss Universo República Dominicana, quien tendrá la misión de buscar la segunda corona universal para el país y representar la belleza y cultura nacional en todo el mundo.

La gala se celebrará en el Teatro Nacional Eduardo Brito y será transmitida en vivo por Color Visión, canal 9, a partir de las 9:00 de la noche.

La noche contará con la participación artística de Bulin 47, quien promete encender el escenario, mientras que la conducción principal estará a cargo del actor y presentador mexicano Clovis Nienow. En redes sociales, la influencer y actriz Tiby Camacho llevará los pormenores del evento.

Durante la semana, las candidatas participaron en actividades previas como entrevistas con el jurado, la Gala de la Corona, el Foro de Autismo, la competencia preliminar, el Skin Care Day y los ensayos generales.

