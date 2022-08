Horacio Rodríguez: “Las pruebas contra Cristina Kirchner son contundentes”

Lo que empezó como un anuncio vinculado a la Educación, repentinamente mutó en una toma de postura contundente de Horacio Rodríguez Larreta, relacionada a la Justicia y la denominada Causa Vialidad que tiene como una de las principales acusadas a Cristina Kirchner: “La presentación del fiscal fue contundente, los datos, las pruebas y la información son muy fuertes”.

“Está en los jueces determinar, pero la información fue contundente”, reafirmó el jefe de Gobierno en una rueda de prensa que ofreció en la sede del ministerio de Educación porteño en el Barrio 31.

“Todas las maniobras distractivas que buscan confundir y sacar el foco del tema para mí son una barbaridad”, apuntó Rodríguez Larreta, en referencia a la recusación que presentó Cristina Kirchner contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani.

La vicepresidenta de la Nación es una de las acusadas por la presunta existencia de una asociación ilícita que operaba para direccionar la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez:

“Junto a Néstor Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, resumió la fiscalía en el inicio de su alegato.

Lee más: Cristina Fernández recusa a fiscal y a un juez de su juicio de corrupción

En la misma rueda de prensa, Larreta fue consultado sobre la marcha de la economía y realizó un crudo diagnóstico:

“Estamos con la inflación más alta en prácticamente 30 años, es un flagelo que nos persigue; la gente no llega al fin de la semana, no ya a fin de mes. Los comerciantes dudan en vender porque no saben a qué precio van a reponer. No hay país en el mundo que pueda crecer con estos niveles de inflación. Lo esperanzador es que vimos países en situaciones similares y lograron salir. Lo que se necesita es un plan integral”.

En ese contexto, minutos después, el jefe de Gobierno fue consultado sobre sus expectativas tras el arribo de Sergio Massa al ministerio de Economía:

“Lo que hubo el otro día fue una conferencia de prensa, el cambio de nombres no significa nada… La Argentina necesita un plan. Tenemos un Presidente que se jactaba de no tener un plan como si eso fuera bueno, cuando lo que necesitamos es previsibilidad”.

El jefe de Gobierno profundizó su análisis con un repaso del rumbo errático que ha mostrado el gobierno nacional en los últimos tiempos:

“Hay un ministro de Economía (por Silvina Batakis) y se va a las tres semanas, un ministro de la Producción (Daniel Scioli) dura cinco semanas. Eso no es un plan, que es lo que le falta a la Argentina, previsibilidad”.

“No tengo duda de que tenemos un potencial enorme, de emprendedores, de pequeñas , medianas y grandes empresa. Pero para explotar todo eso necesitamos un plan”, insistió.