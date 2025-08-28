Horarios laborales en República Dominicana: ¿Qué ocurre cuando no se respetan?

El Código de Trabajo de la República Dominicana establece con claridad los límites y condiciones de la jornada laboral, así como las consecuencias de su incumplimiento.

Según el Artículo 147, la jornada laboral no debe exceder de 8 horas diarias ni de 44 horas semanales, finalizando a las 12 del mediodía del sábado. Excepciones pueden ser autorizadas por el Ministerio de Trabajo, previa consulta con los representantes de los trabajadores.

En tareas consideradas peligrosas o insalubres, el límite se reduce a 6 horas diarias y 36 semanales, sin que esto implique reducción salarial (Art. 148). Además, el Código distingue entre jornadas diurnas, nocturnas y mixtas, con horarios específicos para cada una (Art. 149).

El incumplimiento de estos horarios puede constituir una violación de derechos laborales.

Horas

El Artículo 151 establece que todo tiempo en que el trabajador esté a disposición exclusiva del empleador debe ser remunerado, incluyendo períodos de inactividad ajenos a su voluntad y tiempo de alimentación si debe permanecer en el lugar de trabajo.

Aunque existen excepciones para prolongar la jornada en casos de emergencia o aumento extraordinario de trabajo

(Art. 153), el empleador está obligado a notificar al Representante Local de Trabajo para su validación (Art. 154). Además, el número de horas extraordinarias no puede exceder de 80 horas mensuales (Art. 155).

Expertos laborales advierten que el incumplimiento sistemático de estas disposiciones puede derivar en sanciones administrativas, demandas laborales y deterioro de las condiciones de trabajo. Por ello, se exhorta tanto a empleadores como a trabajadores a conocer y respetar sus derechos y deberes conforme a la legislación vigente.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

