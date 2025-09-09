Horford y Towns: Dos ejemplos

Al Horford y Karl Towns tienen muchas cosas en común: Estrellas de la NBA, multimillonarios y aman a RD.

Entre los dos, ya se han ganado más de 500 millones de dólares.

Con esa fortuna, y mucha fama, nunca olvidan sus reales raíces.

En el caso de Horford son múltiples sus obras sociales en Puerto Plata.

Hace un tiempo lo declararon “Hijo distinguido” en su pueblo.

Ahora vemos que Karl Towns le prometió al presidente Luis Abinader que motorizará una obra deportiva en Tamboril.

El impacto es grande para la juventud de esas zonas.

Son dos jugadores de la NBA que merecen aplausos.

Alex Rodríguez también miró a RD

Hace unos meses Alex Rodríguez anunció junto a Turismo una tremenda inversión.

Es muy importante que esos grandes atletas dominicanos sigan de cerca con su país.

David Ortiz también ha sido un emprendedor con los negocios y ni hablar Edwin Encarnación con su hotel en La Romana.

Méritos también al Gobierno que los acoge, los motiva y los apoya.

Vamos bien.