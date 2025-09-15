 El horóscopo de hoy 15 de septiembre: lo que dicen los astros para tu signo  

 El horóscopo de hoy 15 de septiembre: lo que dicen los astros para tu signo  

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Si estás dudando en aceptar o no esa invitación que te hicieron, no lo dudes, acéptala. Podrás conocer gente nueva e interesante.

TAURO 22/04-21/05

Las aparentes frustraciones que has sentido respecto de tus metas profesionales, no aumentarán. Sólo cambia el enfoque sobre ellas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Cierta desazón sentimental concluirá pronto. Tendrás gastos, pero también efectivo, aunque perderás el control y eso te sacará de quicio.

CÁNCER 22/06-21/07

La suerte te sigue siendo favorable y el arte de encandilar no te abandona. Lo más fácil para ti será contactarte con gente desconocida.

LEO 22/07-21/08

Compartir es mejor que apropiarse, preguntar mejor que dominar, convencer mejor que someter.

VIRGO 22/08-21/09

Que tu día no pase sin formular algún tipo de meta o plan a futuro, porque contarás con una claridad mental envidiable.

LIBRA 22/09-21/10

Luego de mucho esperar reconocerán tus aptitudes. Una persona inesperada te hace una propuesta, pero piensa antes de tomar una decisión.

ESCORPIO 22/10-22/11

Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Organiza una visita sorpresa.

SAGITARIO 23/11-21/12

Todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Si hasta ahora creías que tu vida no tiene sentido, esto se terminó. En un tiempo cercano podrás hacer realidad tu sueño de viajar.

ACUARIO 22/01-21/02

Resolverás un asunto del pasado y tomarás buenas decisiones para el futuro. La suerte te espera a la vuelta de la esquina.

PISCIS 22/02-21/03

Tu sensibilidad o poderes extrasensoriales están al máximo de capacidad, eso te permite aprender más sobre tu mundo interior.

