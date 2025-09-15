ARIES 21/03-21/04
Si estás dudando en aceptar o no esa invitación que te hicieron, no lo dudes, acéptala. Podrás conocer gente nueva e interesante.
TAURO 22/04-21/05
Las aparentes frustraciones que has sentido respecto de tus metas profesionales, no aumentarán. Sólo cambia el enfoque sobre ellas.
GÉMINIS 22/05-21/06
Cierta desazón sentimental concluirá pronto. Tendrás gastos, pero también efectivo, aunque perderás el control y eso te sacará de quicio.
CÁNCER 22/06-21/07
La suerte te sigue siendo favorable y el arte de encandilar no te abandona. Lo más fácil para ti será contactarte con gente desconocida.
LEO 22/07-21/08
Compartir es mejor que apropiarse, preguntar mejor que dominar, convencer mejor que someter.
VIRGO 22/08-21/09
Que tu día no pase sin formular algún tipo de meta o plan a futuro, porque contarás con una claridad mental envidiable.
LIBRA 22/09-21/10
Luego de mucho esperar reconocerán tus aptitudes. Una persona inesperada te hace una propuesta, pero piensa antes de tomar una decisión.
ESCORPIO 22/10-22/11
Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Organiza una visita sorpresa.
SAGITARIO 23/11-21/12
Todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Si hasta ahora creías que tu vida no tiene sentido, esto se terminó. En un tiempo cercano podrás hacer realidad tu sueño de viajar.
ACUARIO 22/01-21/02
Resolverás un asunto del pasado y tomarás buenas decisiones para el futuro. La suerte te espera a la vuelta de la esquina.
PISCIS 22/02-21/03
Tu sensibilidad o poderes extrasensoriales están al máximo de capacidad, eso te permite aprender más sobre tu mundo interior.