ARIES 21/03-21/04
Tu buen gusto y la presencia del buen ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.
TAURO 22/04-21/05
Hoy será un día en el que podrías, por momentos, renunciar a ti mismo y a tus deseos para complacer o ayudar a los demás.
GÉMINIS 22/05-21/06
Una llamada de alguien de tu entorno familiar te alegrará. Verás cómo de a poco se van solucionando todos los problemas.
CÁNCER 22/06-21/07
Tu programa de actividades sociales ha estado cargado hasta ahora, tendrás un ritmo más pausado que te proporcionará alivio.
LEO 22/07-21/08
Te reunirás con alguien a quien no has visto desde hace tiempo pero que siempre has sentido cercano a ti. Conclusiones útiles.
VIRGO 22/08-21/09
Receptivo, tu imaginación debería resultar bastante eficaz. No pongas en duda tu intuición, debes seguir confiando en ti mismo.
LIBRA 22/09-21/10
Alguien te hará ver las cosas de otra manera y te darás cuenta de lo equivocado que estabas respecto a algunas cuestiones.
ESCORPIO 22/10-22/11
Utilizarás importantes con- tactos para llegar a personas ligadas a las altas esferas del arte y la cultura. Te sentirás reconfortado.
SAGITARIO 23/11-21/12
Tendrás la chance de compartir un grato momento junto a tus seres queridos en la jornada de hoy. Aprovéchala.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder.
ACUARIO 22/01-21/02
Trata de no caer en depresiones, puesto que eso te hace sentir muy vulnerable. Busca reforzar tus ideas y tu optimismo.
PISCIS 22/02-21/03
Tendrás éxito y conseguirás realizar tus proyectos. Estás bajo la beneficiosa influencia de Marte en tu signo, aprovecha.