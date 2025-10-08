El horóscopo de hoy, 8 de octubre: descubre si este es tu día de suerte  

El horóscopo de hoy, 8 de octubre: descubre si este es tu día de suerte  

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Tu buen gusto y la presencia del buen ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.

TAURO 22/04-21/05

Hoy será un día en el que podrías, por momentos, renunciar a ti mismo y a tus deseos para complacer o ayudar a los demás.

GÉMINIS 22/05-21/06

Una llamada de alguien de tu entorno familiar te alegrará. Verás cómo de a poco se van solucionando todos los problemas.

CÁNCER 22/06-21/07

Tu programa de actividades sociales ha estado cargado hasta ahora, tendrás un ritmo más pausado que te proporcionará alivio.

LEO 22/07-21/08

Te reunirás con alguien a quien no has visto desde hace tiempo pero que siempre has sentido cercano a ti. Conclusiones útiles.

VIRGO 22/08-21/09

Receptivo, tu imaginación debería resultar bastante eficaz. No pongas en duda tu intuición, debes seguir confiando en ti mismo.

LIBRA 22/09-21/10

Alguien te hará ver las cosas de otra manera y te darás cuenta de lo equivocado que estabas respecto a algunas cuestiones.

ESCORPIO 22/10-22/11

Utilizarás importantes con- tactos para llegar a personas ligadas a las altas esferas del arte y la cultura. Te sentirás reconfortado.

SAGITARIO 23/11-21/12

Tendrás la chance de compartir un grato momento junto a tus seres queridos en la jornada de hoy. Aprovéchala.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder.

ACUARIO 22/01-21/02

Trata de no caer en depresiones, puesto que eso te hace sentir muy vulnerable. Busca reforzar tus ideas y tu optimismo.

PISCIS 22/02-21/03

Tendrás éxito y conseguirás realizar tus proyectos. Estás bajo la beneficiosa influencia de Marte en tu signo, aprovecha.

