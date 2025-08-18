Horóscopo: Conozca qué te deparan los astros este lunes 18 de agosto 2025

Horóscopo: Conozca qué te deparan los astros este lunes 18 de agosto 2025

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Tu manera clara de pensar regresa, y de seguro tomarás las decisiones correctas hoy. No temas tomar el teléfono y pedir un favor.

TAURO 22/04-21/05

Hoy recibirás esa respuesta que estabas esperando desde hace mucho tiempo. Es momento de actuar con firmeza.

GÉMINIS 22/05-21/06

Pagarás con creces ciertos errores que cometerás en el día de hoy. Tu carácter en exceso confíado te pondrá en serios aprietos.

CÁNCER 22/06-21/07

Deberás poner ciertos aspectos de tu vida personal en la balanza para poder tomar ciertas

determinaciones clave.

LEO 22/07-21/08

Te plantearás algunos objetivos a largo plazo, pero tendrás que tener cuidado de ser precavido y reservado.

VIRGO 22/08-21/09

La curiosidad mata al gato, y tú por curioso terminarás metido en un gran embrollo. Ten cuidado con lo que dices.

LIBRA 22/09-21/10

Decidirás dejar de escapar de tus fantasmas y enfrentarlos finalmente. Esto cambiará tu actitud hacia la vida.

ESCORPIO 22/10-22/11

Tendrás que elegir un curso de acción en tu entorno laboral, recuerda tus principios a la hora de tomar una determinación.

SAGITARIO 23/11-21/12

No estás preparado para enfrentar el reto que te plantean, así que lo mejor es que asumas tu falta de experiencia.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Sentirás como la presión aumenta al sucederse riña tras riña en el hogar. Procura salir, y trata de despejarte un poco.

ACUARIO 22/01-21/02

Contradictorio, con momentos de melancolía seguidos por golpes de suerte. Te costará salir de tu casa a compartir actividades.

PISCIS 22/02-21/03

No trates de hacerte el listo con personas que son mucho más inteligentes que tú, porque quedarás muy mal posicionado.

