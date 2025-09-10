El horóscopo de este miércoles 10 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04

Te sentirás satisfecho al ver que pudiste concretar muchos objetivos que te habías planteado con anterioridad.

TAURO 22/04-21/05

Lograrás sobreponerte a la soledad. Muy acompañado por familiares y amigos que te adoran por quién eres. Habla con ellos.

GÉMINIS 22/05-21/06

Una vuelta de página. Surgirán nuevos amores y se reforzarán tus sentimientos de siempre. No mires hacia atrás, planifica el futuro.

CÁNCER 22/06-21/07

No te demores en realizar trámites personales o gestiones laborales, manéjate dentro de los plazos establecidos.

LEO 22/07-21/08

Una persona no muy agradable de tu pasado se presenta para recordarte viejos episodios. No te angusties y piensa que sólo es el pasado.

VIRGO 22/08-21/09

Es un gran día para pensar en el futuro profesional, en cambios en el hogar y en encuentros virtuales con amigos.

LIBRA 22/09-21/10

Anticiparte a los hechos no te convierte en previsor, sino que aumenta tu ansiedad. No olvides que el futuro es incierto.

ESCORPIO 22/10-22/11

Si quieres que las cosas salgan mejor tendrás que conseguir equilibrarte y no pelear, ni discutir con todo el mundo.

SAGITARIO 23/11-21/12

Tu actitud positiva podrá neutralizar los inconvenientes que se presentarán. Los astros no indican situaciones catastróficas.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Estás en la búsqueda de la armonía. Si algo te molesta, es mejor que lo digas y luego busques un nuevo rumbo.

ACUARIO 22/01-21/02

Dedica tiempo a buscar algún curso o carrera para empezar. Intenta que sea placentero más que una obligación.

PISCIS 22/02-21/03

La rutina no permite que disfrutes y valores lo que tienes. Aparta tu mirada de las obligaciones y pon atención a tus sentimientos.

