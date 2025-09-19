El horóscopo de este viernes 19 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04

Una vuelta de página. Surgirán nuevos amores y se reforzarán tus sentimientos de siempre. No mires hacia atrás, planifica el futuro.

TAURO 22/04 – 21/05

No te demores en realizar trámites personales o gestiones laborales, manéjate dentro de los plazos establecidos.

GÉMINIS 22/05-21/06

Una persona no muy agradable de tu pasado se presenta para recordarte viejos episodios. No te angusties y piensa que solo es el pasado.

CÁNCER 22/06-21/07

Es un gran día para pensar en el futuro profesional, en cambios en el hogar y en encuentros virtuales con amigos.

LEO 22/07-21/08

Anticiparte a los hechos no te convierte en previsor, sino que aumenta tu ansiedad. No olvides que el futuro es incierto.

VIRGO 22/08-21/09

Si quieres que las cosas salgan mejor tendrás que conseguir equilibrarte y no pelear, ni discutir con todo el mundo.

LIBRA 22/09-21/10

Tu actitud positiva podrá neutralizar los inconvenientes que se presentarán. Los astros no indican situaciones catastróficas.

ESCORPIO 22/10-22/11

Estás en la búsqueda de la armonía. Si algo te molesta, es mejor que lo digas y luego busques un nuevo rumbo.

SAGITARIO 23/11-21/12

Dedica tiempo a buscar algún curso o carrera para empezar. Intenta que sea placentero más que una obligación.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

La rutina no permite que disfrutes y valores lo que tienes. Aparta tu mirada de las obligaciones y pon atención a tus sentimientos.

ACUARIO 22/01-21/02

Las pruebas que deberás pasar en este período te fortalecerán y estimularán tu capacidad. Buena cosecha.

PISCIS 22/02-21/03

El buen humor hará que comiences el día diferente. Encontrarás escollos a cada paso, pero no pierdas el optimismo.