Horóscopo de hoy 8 de agosto: ¿Qué te deparan los astros? 

ARIES 21/03-21/04

Aparecen complicaciones, estarás bastante alterado. Cuando creas terminada una batalla otra empezará. Reúne todas tus fuerzas.

TAURO 22/04-21/05

Te encuentras con un muro que te aleja de tus metas. Los obstáculos no estaban aquí antes, las dificultades las traes tú.

GÉMINIS 22/05-21/06

La carga de trabajo ha sido pesada y las cosas han resultado bastante intensas. Al fin se calma todo, puedes mirar hacia delante.

CÁNCER 22/06-21/07

Llevas las de ganar. Se cumplirán tus deseos sin que medie demasiado esfuerzo. Sólo pon en práctica tus ideas.

LEO 22/07-21/08

Se acrecentará el trabajo. Buscarás vías de escape para estimular tu creatividad. No te exijas más de lo que puedes, no sacarás nada

VIRGO 22/08-21/09

Recicla una idea hace tiempo elaborada y obtendrás una sugestiva respuesta de alguien de tu entorno.

LIBRA 22/09-21/10

Nueva propuesta a la vista. Despertarás y habrá luz en tus ojos. Las tristezas desaparecerán y la vida te será más fácil y placentera.

ESCORPIO 22/10-22/11

No aceptes tareas menores que puedan quitarte tu tiempo. Mantén la mirada atenta en lo que en verdad es importante.

SAGITARIO 23/11-21/12

En el hogar hallarás la principal fuente de inspiración y de alegrías. Recibirás una sorpresa planeada con tiempo.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Trata de reciclar tus conocimientos para ser más competitivo. Se vienen momentos de desafíos y deberás estar bien preparado.

ACUARIO 22/01-21/02

La exigencia del momento requiere que asumas el presente con madurez. Mantente centrado en la realidad.

PISCIS 22/02-21/03

En la cresta de la ola, ser racional y objetivo te resultará una misión casi imposible. Ten fe en ti mismo y saldrás adelante.