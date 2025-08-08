Horóscopo de hoy 8 de agosto: ¿Qué te deparan los astros? 

ARIES 21/03-21/04
Aparecen complicaciones, estarás bastante alterado. Cuando creas terminada una batalla otra empezará. Reúne todas tus fuerzas.
TAURO 22/04-21/05
Te encuentras con un muro que te aleja de tus metas. Los obstáculos no estaban aquí antes, las dificultades las traes tú.
GÉMINIS 22/05-21/06
La carga de trabajo ha sido pesada y las cosas han resultado bastante intensas. Al fin se calma todo, puedes mirar hacia delante.
CÁNCER 22/06-21/07
Llevas las de ganar. Se cumplirán tus deseos sin que medie demasiado esfuerzo. Sólo pon en práctica tus ideas.
LEO 22/07-21/08
Se acrecentará el trabajo. Buscarás vías de escape para estimular tu creatividad. No te exijas más de lo que puedes, no sacarás nada
VIRGO 22/08-21/09
Recicla una idea hace tiempo elaborada y obtendrás una sugestiva respuesta de alguien de tu entorno.
LIBRA 22/09-21/10
Nueva propuesta a la vista. Despertarás y habrá luz en tus ojos. Las tristezas desaparecerán y la vida te será más fácil y placentera.
ESCORPIO 22/10-22/11
No aceptes tareas menores que puedan quitarte tu tiempo. Mantén la mirada atenta en lo que en verdad es importante.
SAGITARIO 23/11-21/12
En el hogar hallarás la principal fuente de inspiración y de alegrías. Recibirás una sorpresa planeada con tiempo.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Trata de reciclar tus conocimientos para ser más competitivo. Se vienen momentos de desafíos y deberás estar bien preparado.
ACUARIO 22/01-21/02
La exigencia del momento requiere que asumas el presente con madurez. Mantente centrado en la realidad.
PISCIS 22/02-21/03
En la cresta de la ola, ser racional y objetivo te resultará una misión casi imposible. Ten fe en ti mismo y saldrás adelante.