Horóscopo de Hoy

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 26 de agosto del año 2022.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Aunque actúes en un segundo plano, los demás tomarán buena nota de tus actos. Tu capacidad de servicio se verá recompensada. El trabajo te reportará retribuciones económicas extras.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Para quienes inician una nueva relación amorosa, las perspectivas son buenas si logran conocer a fondo su pareja. A veces las nuevas amistades esconden secretos inconfesables.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tus necesidades laborales te llevarán a actuar con resolución, dejando de lado tu falta de sentido práctico; encontrarás aliados para hacer un frente común. Facilidad para comunicarte con personas.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Echarás de menos una etapa de tu vida que en su momento te pareció dificultosa y poco aprovechable. Hoy, todos los recuerdos serán gratos, pero no es hora de lamentarse, tienes muchos recursos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Los lazos afectivos que te unen con un amigo pueden verse deteriorados si te dejas llevar por las primeras reacciones y no tratas de ver más allá. Buen momento para reconocer tus errores.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Vivirás una jornada muy propensa a iniciar relaciones sociales o amorosas. Tu encanto personal estará a flor de piel, y recibirás alguna propuesta que esperabas hace tiempo. Medita tus respuestas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Podrías verte involucrado en conflictos con personas muy cercanas , como amigos muy íntimos o hermanos. Por suerte, el apoyo de tu pareja te ayudará a sobrellevar la situación.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Te encontrarás con fuerza y energía suficiente para llevar a cabo todos los planes que tenías en mente. Tendrás que pararte a pensar en una solución a un problema que se te planteará en breve.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy los Libra más jóvenes van a tener un día increíblemente divertido. Estarán alegres y cariñosos con los demás. Los Acuario más mayores van a sentirse muy agradecidos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre

La salud no es tu fuerte. Las articulaciones te siguen molestando y te preocupa un pequeño dolor. No conviene que exageres y alteres a los tuyos, pero no está de más un completo chequeo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día muy propicio para las relaciones íntimas. Su encanto personal estará muy a flor de piel y notará una sensación de felicidad que le acompañará toda la jornada.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Te encontrarás con fuerza y energía suficiente para llevar a cabo todos los planes que tenías en mente. Tendrás que pararte a pensar en una solución a un problema que se te planteará en breve.