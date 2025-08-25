Horóscopo de hoy, 25 de agosto: lo que dicen los astros   

Horóscopo de hoy, 25 de agosto: lo que dicen los astros   

ARIES 21/03-21/04

Para tus problemas, tienes varias soluciones en tu casa. No importa lo que los demás puedan decir, tú sabes lo que es mejor.

TAURO 22/04-21/05

Verás el futuro con gran claridad y sabrás parar un golpe del destino. Estarás muy preparado para superar los escollos.

GÉMINIS 22/05-21/06

Tiempo de crecimiento personal y espiritual. Nuevos proyectos compartidos harán que tu

entusiasmo vuelva a florecer.

CÁNCER 22/06-21/07

Eres muy susceptible a la influencia del medio. Ten cuidado, ya que en cualquier choque puedes romper tu equilibrio emocional.

LEO 22/07-21/08

Hoy dispones de habilidad de manipulación para conseguir lo que quieres, muchas veces a través de medios sutiles.

VIRGO 22/08-21/09

Aunque te cueste trabajo, evita ser demasiado franco. Este día no lo olvidarás porque estará lleno de eventos inesperados.

LIBRA 22/09 – 21/10

Los problemas derivados de tu trato con los de tu entorno tenderán a disminuir. Tu relación social va a mejorar claramente.

Lee más: Esto es lo que dice el horóscopo sobre tu destino hoy: ¿cambios, amor o dinero?

ESCORPIO 22/10-22/11

Por duros que sean los desafíos en el día de hoy, no te perturbarán demasiado. Te encontrarás con alguien especial.

SAGITARIO 23/11-21/12

Alguien se acercará a ti con una idea innovadora que necesitará de tu empuje, Juntos, implementarán una nueva operación excelente.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Te corresponderá tomarla iniciativa, organizarás una actividad memorable de la cual la gente hablará durante meses.

ACUARIO 22/01-21/02

Tomarás muy en serio la amistad, y las relaciones que entables ahora serán duraderas y comprometidas. Cuídalas.

PISCIS 22/02-21/03

Hay muchas cosas que te gus- tan de tu trabajo, pero sigues sin saber qué cambios habrá y cómo que- darás luego que todo haya cambiado.

   
Digo