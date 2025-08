ARIES 21/03-21/04

Te verás con ánimos de colaborar y participar en actividades sociales. Tu intervención no será menor y te sentirás reconfortado.

TAURO 22/04-21/05

Desarrolla tu capacidad de liderazgo. Posees la actitud necesaria. Recibirás el reconocimiento de tu entorno.

GÉMINIS 22/05-21/06

Interferir en peleas de otros puede provocar que te expongas innecesariamente. Mantente al margen de situaciones que escapan de tus manos.

CÁNCER 22/06-21/07

Pequeñas discusiones te traerán disgustos pasajeros. Evita llegar al límite, saber parar en el momento exacto es un don del que tú disfrutas.

LEO 22/07-21/08

Hoy tendrás que hacer mayor esfuerzo que otros días para poner los pies en la tierra y hacer factibles tus anhelos y pensamientos.

VIRGO 22/08-21/09

Todos los días se aprende algo nuevo, y tú lo haces sin dificultad. Tu mente está abonada, espera ser sembrada de conocimientos.

LIBRA 22/09-21/10

Deberás mantener un ojo en tus proyectos y otro en tu hogar debido a ciertos problemas económicos y financieros que estás pasando.

ESCORPIO 22/10-22/11 Decídete a poner en marcha esos proyectos pendientes. Si no lo haces hoy, luego te podrías arrepentir.

SAGITARIO 23/11-21/12

Te sentirás muy jovial y carismático, tu capacidad de asombro y tendencia a gustar se acentúan. Buenas energías.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Aunque no te guste, en ocasiones la vida te obliga a tomar decisiones. No malgastes tu tiempo con gente que no vale la pena.

ACUARIO 22/01-21/02

Te sentirás más seguro en el plano financiero. Si requieres algún servicio médico acude a profesionales reconocidos.

PISCIS 22/02-21/03

Es muy importante que transmitas credibilidad y confianza y seguro que lo que esperabas llegará en un respiro.