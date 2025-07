Horóscopo de hoy: ¿Estás yendo por el camino correcto?

ARIES 20/03-21/04

Ponte alertay verifica que puedes confiar en las personas a quienes no tenías en cuenta hasta

hace poco tiempo.

TAURO 22/04-27/05

No evites las responsabilidades, no es un buen momento para que no les des las atenciones ni el tiempo que necesitan.

GEMINIS 22/05-2006

Estarás especialmente comunicativo con tus amigos y será un buen momento para resolver posibles malos entendimientos.

CÁNCER 22/06-21/07

No te gustan los enfrentamientos cuando estás de buen humor, sin embargo, te resultará

dificil evitarlos.

LEO 22/07-21/08

Todo el brillo que posees iluminará al mundo que te rodea. El ingenio es propicio para lograr

las metas que te propones.

VIRGO 22/08-21/09

Las cosas se harán de la manera que tú lo propongas y tú crearás la vida que desees vivir. Tienes la capacidad para hacerlo.



LIBRA 22/09-21/10

La palabra a tener en cuenta hoy será caos, especialmente en el hogary cerca de los tuyos. Los problemas serán temporarios.

ESCORPIO 22/10-22/11



Te sentirás como que no estás pasando por un buen momento, y esto es lo que no te permite mejorar. Esfuerzate más.

SAGITARIO 23/11-21/12

Si surge alguna dificultad o alguna cuestión pendiente es el momento de que hagas un pequeño esfuerzo para resolverla.

CAPRICORNIO2/12-2/01

No es una etapa auspiciosa para que trates de exigir por demás las cosas. Todo llegará en tiempo y forma apropiada para ti.

ACUARIO 22/01-21/02

Te adhieres demasiado a viejas estructuras y el dinamismo de este momento impone la necesidad de modificar ciertos parámetros.



PISCIS 22/02-21/03

Pronto podrás tener toda la novedad y el drama que ansías. Más razón entonces para ignorar la potencial diversión de hoy.

