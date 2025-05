Horóscopo de hoy: esto dicen los astros para ti hoy

ARIES 2/03-21/04

Descubrirás que la vida no siempre es justa en su accionar para con las personas. Acepta las realidades que te toquen vivir.

TAURO 22/04-21/05

Lo mejor para el día de hoy. es hacer una selección de las tareas a realizar y abocarte a las que te produzcan mayor placer.

GEMINIS 22/05-2006

Perfecta jornada para el inicio de nuevas rutinas y el abandono de otras. Aprovéchala de la mejor manera posible.

CÁNCER 22/06-2007

Decidirás hacer un cambio radical en la manera en la que enfrentas las situaciones que la vida te impone. Buen pronóstico.

LEO 22/07-21/08

Comenzarás nuevas rutinas en la jornada de hoy, y te desharás de otras que no presentaban ningún beneficio.

VIRGO 22/08-21/09

Lograrás resolver ciertos problemas que te habían mantenido en tensión continua desde hace ya largo tiempo.

LIBRA 22/09-21/10

El día de hoy será fructífero en todos los aspectos, tanto en el trabajo como en el amor. Pero en la familia surgirán conflictos.

ESCORPIO 22/10-22/11



No temas en defender tu postura, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y no dudes.

SAGITARIO 21/11-2012

Quieras o no, hoy es una jornada ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos.

CAPRICORNIO 2/2-201

Encontrarás una efectiva manera de canalizar tus frustraciones en la jornada, lo que te permitirá comenzar a sentirte mejor.

ACUARIO 22/01-21/02

No dejes que tu acostumbrada impaciencia acabe con tus posibilidades de alcanzar el éxito en tu vida profesional.



PISCIS 22/02-21/03

Estarás completamente sumido en las preocupaciones durante la jornada de hoy. Tendrás problemas para controlar tus miedos.

