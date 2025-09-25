Este es el horóscopo de hoy jueves 25 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04

Tu bienestar depende hoy totalmente del equilibrio, no incurras en extremos, sé creativo y exprésate. Te agradará conocer gente.

TAURO 22/04-21/05

Alguien que te quiere mucho te dará una sorpresa. Tendrás la oportunidad de reír y divertirte junto con tus amigos.

GÉMINIS 22/05-21/06

Defenderás tus convicciones con fuerza ya la vez con suavidad. Te ayudarán a que marques los lími- tes a tiempo, sobre todo en la familia.

CÁNCER 22/06-21/07

Deberás iniciar forzosamente ciertas relaciones con personas que no son de tu agrado. Pon tus mejores energías para hacerlo.

LEO 22/07-21/08

Complicaciones externas perjudicarán tu trato personal. Pruebas que afectan la economía, pero propician la unión familiar.



VIRGO 22/08-21/09

Pronto te verás obligado a ocuparte de ti mismo. Aceptarás esa tarea que tal vez te demande más esfuerzo de lo normal.

LIBRA 22/09-21/10

Estarás de humor para aprender, pero será difícil lograr tus objetivos educativos en este momento, y de hecho no es el momento adecuado.

ESCORPIO 22/10-22/11

Se promueven tu popularidad y tu afecto, beneficiándote de esta manera en el contacto con la gente, en especial por vías de distracción.

SAGITARIO 23/11-21/12

Te sentirás tentado a decir lo que piensas en una situación social, aunque si dices lo primero que te pasa por la mente habrá problemas.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Tendrás noticias de amigos que han estado fuera de contacto. Los secretos revelados son opor-

tunos pero te trastornarán.

ACUARIO 22/01-21/02

Reuniones y viajes de impor- tancia donde conocerás a interesantes personas relacionadas con

tu actividad laboral.

PISCIS 22/02-21/03

Es probable que tengas que tramitar importantes documentos o realizar gestiones judiciales o administrativas.