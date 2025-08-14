Horóscopo de hoy: predicciones signo por signo

  • Hoy
Horóscopo de hoy: predicciones signo por signo

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Iniciarás tu jornada a todo motor con muchas actividades planeadas para hoy. No te pases del límite.

TAURO 22/04-21/05

La diosa de la fortuna te sonreirá el día de hoy. Muéstrate confiado a la hora de iniciar proyectos de toda índole en lo personal.

GÉMINIS 22/05-21/06

El cambio de actitud frente a la vida puede servir para qui tarte malestares de encima. Renuévate encontrando otro camino.

CÁNCER 22/06-21/07

Los reencuentros y los festejas entre parientes serán oportunos en este momento, donde no todo es color de rosa en el núcleo familiar.

LEO 22/07-21/08

Lograrás entender, no a través de las mejores experiencias, lo importante de proyectar una imagen socialmente aceptable.

VIRGO 22/08-21/09

Evita sacar a relucir viejos errores solo para demostrar que tienes razón en las discusiones con amigos de antaño.

LIBRA 22/09-21/10

No contarás con el apoyo de los astros durante la jornada de hoy. Evita tomar decisiones a largo plazo, o medítalas en detalle.

ESCORPIO 22/10-22/11

Finalmente será tu turno de enfrentar las responsabilidades por acciones tuyas del pasado. Que el orgullo no se interponga.

SAGITARIO 23/11-21/12

Estarás propenso a vivir vicisitudes durante el día de hoy. Chequea todo dos veces y no dejes nada librado al azar.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

No intentes ser tú el que desarrolle y abarque todas las tareas del hogar. Haz notar las responsabilidades de cada uno.

ACUARIO 22/01-21/02

No podrás alcanzar tus metas de la vida sentado en tu sillón. Utiliza el día de hoy para replantearte tus conductas de vida.

PISCIS 22/02-21/03

Deberás pasar por un momento muy difícil el día de hoy. Afortunadamente podrás contar con el apoyo incondicional de seres amados.

