Horóscopo de hoy: predicciones sorprendentes para tu signo  este 22 de agosto 

  • Hoy
Horóscopo de hoy: predicciones sorprendentes para tu signo  este 22 de agosto 

ARIES 21/03-21/04

Jornada sin mayores inconvenientes en lo laboral. Ciertos fantasmas del pasado saldrán a acosar tus recuerdos e ilusiones.

TAURO 22/04-21/05

Te encontrarás temerario y arremetedor. Amarás con fuerza y ternura a la vez. Excelente momento para explotar tu creatividad.

GÉMINIS 22/05-2/06

Es aconsejable no tropezar dos veces con la misma piedra porque eso demuestra que en este tiempo no has aprendido nada.

CÁNCER 22/06-21/07

Solo tendrás ganas de una cosa, de viajar. Tu sed de conocimiento te impulsará a alejarte de tu vida actual. No lo dudes, cambia.

LEO 22/07-21/08

No dejes que nadie se meta en tu vida. Tú sabes lo que haces y no tienes por qué ser objeto de críticas. Hazte escuchar.

VIRGO 22/08-21/09

Sé más responsable con las actividades que están a tu cargo. No es bueno que andes delegando
todo en los demás.

LIBRA 22/09-21/10

Sé cuidadoso con la forma en la que expresas tu desacuerdo en las discusiones que inicies en el día de hoy.

ESCORPIO 22/10-22/11

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo mejor es que te llenes de energía y cumplas con todo lo que debes.

SAGITARIO 23/11-21/12

Las relaciones personales están algo complicadas hoy. Empero, tu sensibilidad y voluntad para negociar te harán triunfar.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Se avecinan tiempos complicados en lo referente al hogar y las relaciones familiares. Trata de tomar una postura conciliadora.

ACUARIO 22/01-21/02

Comparte momentos más placenteros con tus seres queridos, importa más la calidad que la cantidad de tiempo que pasas con ellos.

PISCIS 22/02-21/03

Tu casa continúa en una fase de cambios. No te alteres, recuerda que renovarse es vivir. Poco a poco las cosas van a quedar en su lugar.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Horóscopo de hoy: predicciones sorprendentes para tu signo  este 22 de agosto 
Horóscopo de hoy: predicciones sorprendentes para tu signo  este 22 de agosto 
22 agosto, 2025
Jueves 21 de agosto: Lo que te trae el horóscopo de hoy
Jueves 21 de agosto: Lo que te trae el horóscopo de hoy
21 agosto, 2025
¿Qué esperar este 20 de agosto? Aquí el horóscopo de hoy
¿Qué esperar este 20 de agosto? Aquí el horóscopo de hoy
20 agosto, 2025
Horóscopo de hoy: ¿Qué te depara los astros este 19 de agosto?
Horóscopo de hoy: ¿Qué te depara los astros este 19 de agosto?
19 agosto, 2025
El horóscopo de hoy viernes 15 de agosto del 2025
El horóscopo de hoy viernes 15 de agosto del 2025
15 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Maduro se Maduró

Maduro se Maduró

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo