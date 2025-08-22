Horóscopo de hoy: predicciones sorprendentes para tu signo  este 22 de agosto 

ARIES 21/03-21/04

Jornada sin mayores inconvenientes en lo laboral. Ciertos fantasmas del pasado saldrán a acosar tus recuerdos e ilusiones.

TAURO 22/04-21/05

Te encontrarás temerario y arremetedor. Amarás con fuerza y ternura a la vez. Excelente momento para explotar tu creatividad.

GÉMINIS 22/05-2/06

Es aconsejable no tropezar dos veces con la misma piedra porque eso demuestra que en este tiempo no has aprendido nada.

CÁNCER 22/06-21/07

Solo tendrás ganas de una cosa, de viajar. Tu sed de conocimiento te impulsará a alejarte de tu vida actual. No lo dudes, cambia.

LEO 22/07-21/08

No dejes que nadie se meta en tu vida. Tú sabes lo que haces y no tienes por qué ser objeto de críticas. Hazte escuchar.

VIRGO 22/08-21/09

Sé más responsable con las actividades que están a tu cargo. No es bueno que andes delegando

todo en los demás.

LIBRA 22/09-21/10

Sé cuidadoso con la forma en la que expresas tu desacuerdo en las discusiones que inicies en el día de hoy.

ESCORPIO 22/10-22/11

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo mejor es que te llenes de energía y cumplas con todo lo que debes.

SAGITARIO 23/11-21/12

Las relaciones personales están algo complicadas hoy. Empero, tu sensibilidad y voluntad para negociar te harán triunfar.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Se avecinan tiempos complicados en lo referente al hogar y las relaciones familiares. Trata de tomar una postura conciliadora.

ACUARIO 22/01-21/02

Comparte momentos más placenteros con tus seres queridos, importa más la calidad que la cantidad de tiempo que pasas con ellos.

PISCIS 22/02-21/03

Tu casa continúa en una fase de cambios. No te alteres, recuerda que renovarse es vivir. Poco a poco las cosas van a quedar en su lugar.

