ARIES 21/03-21/04
Trabajar en grupo te traerá más satisfacciones que amarguras. Sabrás escuchar opiniones y compartir posiciones.
TAURO 22/04-21/05
Tus ideas son mucho más objetivas y por lo tanto más fáciles de realizar. Permítete un descanso luego de las obligaciones. Relájate.
GÉMINIS 22/05-21/06
Busca la verdad y la objetividad en todos tus actos. Aléjate de las idas y vueltas emocionales. Lograrás solidez y tranquilidad.
CÁNCER 22/06-21/07
Necesitas un descanso de las rutinas domésticas que te pesan últimamente. Busca la forma de bajar la presión que sientes.
LEO 22/07-21/08
Ante la toma de determina- das decisiones te sentirás solo. Deja en claro la situación para después no tener que pagar consecuencias.
VIRGO 22/08-21/09
Es necesario ver para creer. Despeja las dudas de tu mente. Confía en tu visión de los hechos y obtendrás la respuesta esperada.
LIBRA 22/09-21/10
Tendrás que adaptarte a los cambios o podrías sufrir consecuencias desagradables. Piensa que tendrás nuevas oportunidades.
ESCORPIO 22/10-22/11
Si deseas tener nuevos amigos deberías ser sincero y ofrecerles tu ayuda y tu tiempo. Para recibir debes aprender a dar primero.
SAGITARIO 23/11-21/12
El destino puede jugarte una mala pasada. No pongas al descubierto tus dudas ni te traiciones. Confronta tus incertidumbres con hechos.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Impaciente como pocas veces en la vida, corres el riesgo de equivocarte o equivocar la dirección. Practica la ceremonia del té.
ACUARIO 22/01-21/02
Estás en el inicio de una fase muy creativa que producirá mucha satisfacción en ti. Mantén los pies sobre la tierra y disfruta el momento.
PISCIS 22/02-21/03
Podrías recibir consejos que a futuro agradecerás. Surgirán proposiciones interesantes a las cuales no podrás darle la espalda.