Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto: qué te deparan los astros  

  • Hoy
Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto: qué te deparan los astros  

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Trabajar en grupo te traerá más satisfacciones que amarguras. Sabrás escuchar opiniones y compartir posiciones.

TAURO 22/04-21/05

Tus ideas son mucho más objetivas y por lo tanto más fáciles de realizar. Permítete un descanso luego de las obligaciones. Relájate.

GÉMINIS 22/05-21/06

Busca la verdad y la objetividad en todos tus actos. Aléjate de las idas y vueltas emocionales. Lograrás solidez y tranquilidad.

CÁNCER 22/06-21/07

Necesitas un descanso de las rutinas domésticas que te pesan últimamente. Busca la forma de bajar la presión que sientes.

LEO 22/07-21/08

Ante la toma de determina- das decisiones te sentirás solo. Deja en claro la situación para después no tener que pagar consecuencias.

VIRGO 22/08-21/09

Es necesario ver para creer. Despeja las dudas de tu mente. Confía en tu visión de los hechos y obtendrás la respuesta esperada.

LIBRA 22/09-21/10

Tendrás que adaptarte a los cambios o podrías sufrir consecuencias desagradables. Piensa que tendrás nuevas oportunidades.

ESCORPIO 22/10-22/11

Si deseas tener nuevos amigos deberías ser sincero y ofrecerles tu ayuda y tu tiempo. Para recibir debes aprender a dar primero.

Lee más: Horóscopo de hoy: Este es el signo que debe evitar la hipocresía y los malentendidos

SAGITARIO 23/11-21/12

El destino puede jugarte una mala pasada. No pongas al descubierto tus dudas ni te traiciones. Confronta tus incertidumbres con hechos.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Impaciente como pocas veces en la vida, corres el riesgo de equivocarte o equivocar la dirección. Practica la ceremonia del té.

ACUARIO 22/01-21/02

Estás en el inicio de una fase muy creativa que producirá mucha satisfacción en ti. Mantén los pies sobre la tierra y disfruta el momento.

PISCIS 22/02-21/03

Podrías recibir consejos que a futuro agradecerás. Surgirán proposiciones interesantes a las cuales no podrás darle la espalda.

También leer: Esto es lo que dice el horóscopo sobre tu destino hoy: ¿cambios, amor o dinero?

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto: qué te deparan los astros  
Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto: qué te deparan los astros  
7 agosto, 2025
Agenda País, jueves 7 de agosto 2028
Agenda País, jueves 7 de agosto 2028
7 agosto, 2025
Horóscopo de hoy 5 de agosto: Lo que dicen los astros para cada signo 
Horóscopo de hoy 5 de agosto: Lo que dicen los astros para cada signo 
5 agosto, 2025
Agenda País, martes 5 de agosto 2025
Agenda País, martes 5 de agosto 2025
5 agosto, 2025
El horóscopo: ¿Qué te traen los astros para esta semana?  
El horóscopo: ¿Qué te traen los astros para esta semana?  
4 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

La alegría de ver a los niños jugar

La alegría de ver a los niños jugar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo