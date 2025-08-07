ARIES 21/03-21/04

Trabajar en grupo te traerá más satisfacciones que amarguras. Sabrás escuchar opiniones y compartir posiciones.

TAURO 22/04-21/05

Tus ideas son mucho más objetivas y por lo tanto más fáciles de realizar. Permítete un descanso luego de las obligaciones. Relájate.

GÉMINIS 22/05-21/06

Busca la verdad y la objetividad en todos tus actos. Aléjate de las idas y vueltas emocionales. Lograrás solidez y tranquilidad.

CÁNCER 22/06-21/07

Necesitas un descanso de las rutinas domésticas que te pesan últimamente. Busca la forma de bajar la presión que sientes.

LEO 22/07-21/08

Ante la toma de determina- das decisiones te sentirás solo. Deja en claro la situación para después no tener que pagar consecuencias.

VIRGO 22/08-21/09

Es necesario ver para creer. Despeja las dudas de tu mente. Confía en tu visión de los hechos y obtendrás la respuesta esperada.

LIBRA 22/09-21/10

Tendrás que adaptarte a los cambios o podrías sufrir consecuencias desagradables. Piensa que tendrás nuevas oportunidades.

ESCORPIO 22/10-22/11

Si deseas tener nuevos amigos deberías ser sincero y ofrecerles tu ayuda y tu tiempo. Para recibir debes aprender a dar primero.

SAGITARIO 23/11-21/12

El destino puede jugarte una mala pasada. No pongas al descubierto tus dudas ni te traiciones. Confronta tus incertidumbres con hechos.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Impaciente como pocas veces en la vida, corres el riesgo de equivocarte o equivocar la dirección. Practica la ceremonia del té.

ACUARIO 22/01-21/02

Estás en el inicio de una fase muy creativa que producirá mucha satisfacción en ti. Mantén los pies sobre la tierra y disfruta el momento.

PISCIS 22/02-21/03

Podrías recibir consejos que a futuro agradecerás. Surgirán proposiciones interesantes a las cuales no podrás darle la espalda.