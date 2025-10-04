Horóscopo de hoy: Esto es lo que te depara los astros para este sábado 4 de octubre 2025

  • Hoy
Horóscopo de hoy: Esto es lo que te depara los astros para este sábado 4 de octubre 2025

ARIES 21/03-21/04

Déjate guiar por tu amabilidad y los enemigos irán desapareciendo. Lo que tú necesitas es un ambiente cálido para sentirte feliz.

TAURO 22/04-21/05

Si te sientes mal por algo del pasado, solamente estás derrochando tu energía. Sentir culpa frena tu expansión y crecimiento personal.

GÉMINIS 22/05-21/06

Entre otras preocupaciones de estos días, debes prevenirte de juicios y querellas. Esta mala racha terminará en un vuelco favorable.

CÁNCER 22/06-21/07

Necesitas estar dispuesto a capacitarte más. Deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente.

LEO 22/07-21/08

Oportunidades favorables a través de amigos, buen momento para trabajos de equipo. Búsqueda extrema de independencia.

VIRGO 22/08-21/09

Buscarás la estabilidad familiar, puedes asumir responsabilidades por uno de tus padres. Cuida de no invertir roles.

LIBRA 22/09-21/10

Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas[MRC1] . Pero no descuides a los tuyos.

ESCORPIO 22/10-22/11

Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jorna- das anteriores. Comienza a relajarte.

SAGITARIO 23/11-21/12

Período propicio para viajar y tener agradables encuen-

tros. Te sentirás afortunado con tu suer- te y lograrás lo que sea del destino.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Cáela confianza en ti mismo, te das cuenta del error que has cometido con un ser querido. Todavía no es muy tarde para enmendarla equivocación.

ACUARIO 22/01-21/02

La sorpresa que te darán hoy, no te sorprenderá después de todo lo que has vivido últimamente. Recupera tu capacidad de sorpresa.

PISCIS 22/02-21/03

La comunicación por escrito se incrementará y los mensajes te inundarán. Toma las cosas poco a poco y con calma.

Lee más: Horóscopo: Este es signo que se reencontrará con un viejo amor

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Horóscopo de hoy: Esto es lo que te depara los astros para este sábado 4 de octubre 2025
Horóscopo de hoy: Esto es lo que te depara los astros para este sábado 4 de octubre 2025
4 octubre, 2025
El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025
El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025
2 octubre, 2025
El horóscopo de este miércoles 1 de octubre del 2025
El horóscopo de este miércoles 1 de octubre del 2025
1 octubre, 2025
Horóscopo de hoy, 30 de septiembre 2025: Tu destino, según los astros
Horóscopo de hoy, 30 de septiembre 2025: Tu destino, según los astros
30 septiembre, 2025
Horóscopo de hoy, 29 de septiembre 2025: ¿día de suerte o de retos para tu signo? 
Horóscopo de hoy, 29 de septiembre 2025: ¿día de suerte o de retos para tu signo? 
29 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 03 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 03 de octubre de 2025

El Behemot trumpista

El Behemot trumpista

MLB reportó 70 millones de fanáticos

MLB reportó 70 millones de fanáticos

Estamentos militares, diplomacia, geocomunicación y otros elementos de control global. (5)

Estamentos militares, diplomacia, geocomunicación y otros elementos de control global. (5)

Apagones forever

Apagones forever

La salud: el más amenazado de los derechos sociales

La salud: el más amenazado de los derechos sociales

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo