ARIES 21/03-21/04

Déjate guiar por tu amabilidad y los enemigos irán desapareciendo. Lo que tú necesitas es un ambiente cálido para sentirte feliz.

TAURO 22/04-21/05

Si te sientes mal por algo del pasado, solamente estás derrochando tu energía. Sentir culpa frena tu expansión y crecimiento personal.

GÉMINIS 22/05-21/06

Entre otras preocupaciones de estos días, debes prevenirte de juicios y querellas. Esta mala racha terminará en un vuelco favorable.

CÁNCER 22/06-21/07

Necesitas estar dispuesto a capacitarte más. Deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente.

LEO 22/07-21/08

Oportunidades favorables a través de amigos, buen momento para trabajos de equipo. Búsqueda extrema de independencia.

VIRGO 22/08-21/09

Buscarás la estabilidad familiar, puedes asumir responsabilidades por uno de tus padres. Cuida de no invertir roles.

LIBRA 22/09-21/10

Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas[MRC1] . Pero no descuides a los tuyos.

ESCORPIO 22/10-22/11

Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jorna- das anteriores. Comienza a relajarte.

SAGITARIO 23/11-21/12

Período propicio para viajar y tener agradables encuen-

tros. Te sentirás afortunado con tu suer- te y lograrás lo que sea del destino.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Cáela confianza en ti mismo, te das cuenta del error que has cometido con un ser querido. Todavía no es muy tarde para enmendarla equivocación.

ACUARIO 22/01-21/02

La sorpresa que te darán hoy, no te sorprenderá después de todo lo que has vivido últimamente. Recupera tu capacidad de sorpresa.

PISCIS 22/02-21/03

La comunicación por escrito se incrementará y los mensajes te inundarán. Toma las cosas poco a poco y con calma.