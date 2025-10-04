ARIES 21/03-21/04
Déjate guiar por tu amabilidad y los enemigos irán desapareciendo. Lo que tú necesitas es un ambiente cálido para sentirte feliz.
TAURO 22/04-21/05
Si te sientes mal por algo del pasado, solamente estás derrochando tu energía. Sentir culpa frena tu expansión y crecimiento personal.
GÉMINIS 22/05-21/06
Entre otras preocupaciones de estos días, debes prevenirte de juicios y querellas. Esta mala racha terminará en un vuelco favorable.
CÁNCER 22/06-21/07
Necesitas estar dispuesto a capacitarte más. Deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente.
LEO 22/07-21/08
Oportunidades favorables a través de amigos, buen momento para trabajos de equipo. Búsqueda extrema de independencia.
VIRGO 22/08-21/09
Buscarás la estabilidad familiar, puedes asumir responsabilidades por uno de tus padres. Cuida de no invertir roles.
LIBRA 22/09-21/10
Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas[MRC1] . Pero no descuides a los tuyos.
ESCORPIO 22/10-22/11
Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jorna- das anteriores. Comienza a relajarte.
SAGITARIO 23/11-21/12
Período propicio para viajar y tener agradables encuen-
tros. Te sentirás afortunado con tu suer- te y lograrás lo que sea del destino.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
Cáela confianza en ti mismo, te das cuenta del error que has cometido con un ser querido. Todavía no es muy tarde para enmendarla equivocación.
ACUARIO 22/01-21/02
La sorpresa que te darán hoy, no te sorprenderá después de todo lo que has vivido últimamente. Recupera tu capacidad de sorpresa.
PISCIS 22/02-21/03
La comunicación por escrito se incrementará y los mensajes te inundarán. Toma las cosas poco a poco y con calma.