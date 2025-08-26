El horóscopo de hoy: No puedes perderte lo que te traen los astros 

Horóscopo 

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.

TAURO 22/04-21/05

Determinarás que es necesario romper el silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos problemas personales que te agobian.

GÉMINIS 22/05-21/06

Intentarás ayudar a un amigo y te responderá de muy mala manera. Explícale tu intención, pero no invadas su intimidad.

CÁNCER 22/06-21/07

Tu vida empieza a encaminarse luego de superar varios conflictos. Es momento de relajarse y mirar hacia delante.

LEO 22/07-21/08

No temas en defender tus ideales, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y arremete.

VIRGO 22/08-21/09

Si te pones firme, lograrás que tus ideas prevalezcan sobre las de los demás y terminen haciendo lo que tú propones.

LIBRA 22/09-21/10

Te harán un obsequio que te deslumbrará. Te alegrará saber que hay alguien que piensa en ti y conoce bien tus gustos.

ESCORPIO 22/10-22/11

Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.

SAGITARIO 23/11-21/12

El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada.

CAPRICORNIO2/12-2/01

No podrás mantener el estilo de vida que estas llevando por mucho más tiempo. Comienza a per- catarte de las advertencias.

ACUARIO 22/01-21/02

Hoy es una jornada más que ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos. Aprovecha el día.

PISCIS 22/02-21/03

Las buenas noticias brillarán por su ausencia. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien años.

