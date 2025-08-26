ARIES 21/03-21/04
Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.
TAURO 22/04-21/05
Determinarás que es necesario romper el silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos problemas personales que te agobian.
GÉMINIS 22/05-21/06
Intentarás ayudar a un amigo y te responderá de muy mala manera. Explícale tu intención, pero no invadas su intimidad.
CÁNCER 22/06-21/07
Tu vida empieza a encaminarse luego de superar varios conflictos. Es momento de relajarse y mirar hacia delante.
LEO 22/07-21/08
No temas en defender tus ideales, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y arremete.
VIRGO 22/08-21/09
Si te pones firme, lograrás que tus ideas prevalezcan sobre las de los demás y terminen haciendo lo que tú propones.
LIBRA 22/09-21/10
Te harán un obsequio que te deslumbrará. Te alegrará saber que hay alguien que piensa en ti y conoce bien tus gustos.
ESCORPIO 22/10-22/11
Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.
SAGITARIO 23/11-21/12
El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada.
CAPRICORNIO2/12-2/01
No podrás mantener el estilo de vida que estas llevando por mucho más tiempo. Comienza a per- catarte de las advertencias.
ACUARIO 22/01-21/02
Hoy es una jornada más que ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos. Aprovecha el día.
PISCIS 22/02-21/03
Las buenas noticias brillarán por su ausencia. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien años.