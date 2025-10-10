ARIES21/03-21/04

Hoy lograrás superar tu miedo a equivocarte y tu tendencia a delegar las determinaciones importantes en los demás. Prepárate.

TAURO 22/04-21/05

Experimentarás ciertos

entredichos en el hogar debido a terquedades de tu pareja. Evita caer en discusiones con ella.

GÉMINIS 22/05-21/06

Cometerás los mismos erro- res una y otra vez hasta que decidas rever ciertas conductas de tu personalidad.

CÁNCER 22/06-21/07

Encontrarás la fuerza para cambiar aspectos negativos y salir adelante en situaciones complicadas a las que te deberás enfrentar.

LEO 22/07-21/08

Deberás iniciar cambios inmediatamente en casi todos los aspectos de tu vida. Cosas importantes están en la cuerda floja.

VIRGO 22/08-21/09

Día excelente para reuniones creadoras de ideas y proyectos. Buscarás la compañía de amigos de tu entorno laboral.

LIBRA 22/09-21/10

Busca controlar tus impulsos. Te verás solitario si continúas manejando los conflictos de la forma en la que lo haces.

ESCORPIO 22/10-22/11

Te conviene mostrarte más serio con personas que aún no te conocen bien. No es bueno dejar una imagen equivocada de ti.

SAGITARIO 23/11-21/12

No podrás concluir ciertas responsabilidades a menos que te concientices que no puedes darte el lujo de perder el tiempo.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Los eventos por los que has transcurrido recientemente te han hecho cambiar tu perspectiva de vida completamente. Recapacita.

ACUARIO 22/01-21/02

Cuidado aquellos no listos para iniciar una familia. Día excelente para los que buscan la llegada de la cigüeña.

PISCIS 22/02-21/03

Busca mentalizarte positivamente con relación a tu trabajo. Esto te permitirá, al menos, ir un poco más rápido.