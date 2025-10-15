ARIES 21/03-21/04
Es el momento de evaluar tu situación, repasa tus talentos y experiencias y planea una movida en el ámbito profesional.
TAURO 22/04-21/05
Siempre existe la remota posibilidad de un desastre, pero tendría más sentido anticipar un tiempo de suavidad y dulzura.
GÉMINIS 22/05-21/06
Te encuentras disconforme con el momento que estás atravesando. Aunque el futuro prometa, te costará esperar. Sé paciente.
CÁNCER 22/06-21/07
Gran cantidad de recuerdos volverán en tu mente durante la jornada. Trata de mantenerte ocupado y no divagar por el pasado.
LEO 22/07-21/08
Tus antecedentes de mal comportamiento en diferentes ámbitos de tu vida están comenzando a reflorecer. Muestra que has cambiado.
VIRGO 22/08-21/09
Es hora de que salgas de la monotonía, ya que empiezas a ver las cosas de otro punto de vista que te beneficia.
LIBRA 22/09-21/10
Es un período propicio para las decisiones importantes, las cuales te servirán para alcanzar tus sueños y concretar tus proyectos.
ESCORPIO 22/10-22/11
Vas a vivir un período muy favorable, que deberás utilizar para avanzar de manera decisiva en aquellas cosas que estabas buscando.
SAGITARIO 23/11-21/12
Recibirás dinero por acciones realizadas en el pasado. La familia te protegerá todo el tiempo, te sentirás querido y apoyado.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
No tomes tus errores con tanto enojo, aprende a ser más indulgente contigo mismo. Relájate y tómate las cosas con humor.
ACUARIO 22/01-21/02
Hoy acepta los consejos de un amigo para tomar esa decisión de negocio. También visita a tu familia, te están esperando.
PISCIS 22/02-21/03
No vaciles a la hora de decir lo que piensas y en tratar de alcanzar tus objetivos. Aprovecha este enérgico día.