ARIES 21/03-21/04
Te atreverás a realizar una locura que te saldrá redonda. Pero que no se te haga costumbre porque no siempre será así.
TAURO 22/04-21/05
El día de hoy llegará un desconocido que traerá buenas noticias. Prepárate porque tu vida dará
un giro inesperado.
GÉMINIS 22/05-21/06
Tu entorno familiar te apoyará mucho en este momento en las decisiones que tomes y te sentirás seguro para realizar cambios.
CÁNCER 22/06-21/07
Una gran sorpresa. Un amigo comprará billetes para un espectácu- lo que hace mucho tiempo deseabas ver.
LEO 22/07-21/08
Estarás frustrado durante todo el día por no encontrar inspiración. A este inconveniente se sumarán tensiones hogareñas.
VIRGO 22/08-21/09
Las tensiones que imperarán durante la mañana, desaparecerán por la noche porque estarás
en buena compañía.
LIBRA 22/09-21/10
En la medida que apliques. todo tu empeño, lograrás revertir tu dolencia, sigue los consejos de tu médico. Cuídate de resfríos.
ESCORPIO 22/10-22/11
Pasarás un momento de des- consuelo debido a una toma de posición demasiado fuerte de tu pare- ja. Pide consejos a tus amigos.
SAGITARIO 23/11-21/12
Durante todo este día contarás con una gran inspira- ción y creatividad que te permitirá aportar nuevas ideas a tus proyectos.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
Será un día que vivirás con intensidad. Tendrás momentos muy difíciles pero saldrás de los problemas con facilidad.
ACUARIO 22/01-21/02
Esta será una jornada de buenos momentos junto a seres queridos, pero procura no escuchar con-
sejos durante la tarde.
PISCIS 22/02-21/03
Caen las murallas que pare- cían inexpugnables. Algo nuevo te entusiasma y te quita la ener- gía. Toma todos los recaudos necesarios.