Horóscopo de hoy: Qué te deparan los astros este 16 de agosto en amor, dinero y salud

Horóscopo de hoy: Qué te deparan los astros este 16 de agosto en amor, dinero y salud

ARIES 21/03-21/04

Te atreverás a realizar una locura que te saldrá redonda. Pero que no se te haga costumbre porque no siempre será así.

TAURO 22/04-21/05

El día de hoy llegará un desconocido que traerá buenas noticias. Prepárate porque tu vida dará
un giro inesperado.

GÉMINIS 22/05-21/06

Tu entorno familiar te apoyará mucho en este momento en las decisiones que tomes y te sentirás seguro para realizar cambios.

CÁNCER 22/06-21/07

Una gran sorpresa. Un amigo comprará billetes para un espectácu- lo que hace mucho tiempo deseabas ver.

LEO 22/07-21/08

Estarás frustrado durante todo el día por no encontrar inspiración. A este inconveniente se sumarán tensiones hogareñas.

VIRGO 22/08-21/09
Las tensiones que imperarán durante la mañana, desaparecerán por la noche porque estarás
en buena compañía.

LIBRA 22/09-21/10

En la medida que apliques. todo tu empeño, lograrás revertir tu dolencia, sigue los consejos de tu médico. Cuídate de resfríos.

ESCORPIO 22/10-22/11

Pasarás un momento de des- consuelo debido a una toma de posición demasiado fuerte de tu pare- ja. Pide consejos a tus amigos.

SAGITARIO 23/11-21/12

Durante todo este día contarás con una gran inspira- ción y creatividad que te permitirá aportar nuevas ideas a tus proyectos.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Será un día que vivirás con intensidad. Tendrás momentos muy difíciles pero saldrás de los problemas con facilidad.

ACUARIO 22/01-21/02

Esta será una jornada de buenos momentos junto a seres queridos, pero procura no escuchar con-
sejos durante la tarde.

PISCIS 22/02-21/03
Caen las murallas que pare- cían inexpugnables. Algo nuevo te entusiasma y te quita la ener- gía. Toma todos los recaudos necesarios.

