El vidente Juan Jiménez Coll dio a conocer este lunes las predicciones poderosas que hay para esta semana de cada signo.

Aries

Te estás alejando de quienes te quieren bien y te estás acercando a quienes te envidian en silencio. Cuídate y sigue adelante ! 45-12

Tauro

Días de buenas noticias y de cosechar lo bueno que has sembrado todo este tiempo. Abre tus manos a recibir bendiciones! 14-23

Géminis

Cuídate más que nunca, en estos momentos estarás recibiendo vibraciones muy fuertes. La suerte podría afectarse ahora! 11-28

Cancer

Es difícil que ahora puedas vencer los obstáculos que tienes que enfrentar. Piensa positivo y elige bien tus amigos, lo estás haciendo mal! 09-31

Leo

Es momento de cambiar muchas cosas en tu vida, cierra tu corazón a quienes te han traicionado. Vienen victorias y triunfos! 06-11

Virgo

Una semana para tomar decisiones importantes en el trabajo que te llevarán a éxitos. En el amor estarás en romance y paz. 47-22

Libra

Te has sacrificado demasiado por quienes no merecen tus afanes y renuncias. Es tiempo de quererte más y soltar cargas por tu bien. 03-09

Escorpio

Será una semana divertida con amigos, disfruta y goza de la vida. Tendrás progreso en el trabajo y planificarás un viaje muy pronto. 18-36

Sagitario

Recibirás buenas noticias de familiares, tiempo de alegrías. Una amiga necesitará tu ayuda. Días de buena suerte en juegos de azar. 54-31

Capricornio

Guarda silencio ahora sobre tus pasos y planes, no asumas riesgos innecesarios. Serán días de mucho trabajo y prosperidad. 15-17

Acuario

Triunfos en el trabajo, estarás realizando progresos en tu área. Un amigo te dará todo su apoyo. Abre tu corazón al amor. 50-13

Piscis

Aleja de tu entorno esas personas conflictivas que dañan tus vibras. Estarás en inventario de lo bueno y lo malo que te rodea. 28-05

El también tarotista aseguró que las predicciones son con 95% aciertos!. Para consultas llamar al 1-829-915-6604.