El vidente Juan Jiménez Coll dio a conocer este lunes las predicciones poderosas que hay para esta semana de cada signo.
Aries
Te estás alejando de quienes te quieren bien y te estás acercando a quienes te envidian en silencio. Cuídate y sigue adelante ! 45-12
Tauro
Días de buenas noticias y de cosechar lo bueno que has sembrado todo este tiempo. Abre tus manos a recibir bendiciones! 14-23
Géminis
Cuídate más que nunca, en estos momentos estarás recibiendo vibraciones muy fuertes. La suerte podría afectarse ahora! 11-28
Cancer
Es difícil que ahora puedas vencer los obstáculos que tienes que enfrentar. Piensa positivo y elige bien tus amigos, lo estás haciendo mal! 09-31
Leo
Es momento de cambiar muchas cosas en tu vida, cierra tu corazón a quienes te han traicionado. Vienen victorias y triunfos! 06-11
Virgo
Una semana para tomar decisiones importantes en el trabajo que te llevarán a éxitos. En el amor estarás en romance y paz. 47-22
Libra
Te has sacrificado demasiado por quienes no merecen tus afanes y renuncias. Es tiempo de quererte más y soltar cargas por tu bien. 03-09
Escorpio
Será una semana divertida con amigos, disfruta y goza de la vida. Tendrás progreso en el trabajo y planificarás un viaje muy pronto. 18-36
Sagitario
Recibirás buenas noticias de familiares, tiempo de alegrías. Una amiga necesitará tu ayuda. Días de buena suerte en juegos de azar. 54-31
Capricornio
Guarda silencio ahora sobre tus pasos y planes, no asumas riesgos innecesarios. Serán días de mucho trabajo y prosperidad. 15-17
Acuario
Triunfos en el trabajo, estarás realizando progresos en tu área. Un amigo te dará todo su apoyo. Abre tu corazón al amor. 50-13
Piscis
Aleja de tu entorno esas personas conflictivas que dañan tus vibras. Estarás en inventario de lo bueno y lo malo que te rodea. 28-05
El también tarotista aseguró que las predicciones son con 95% aciertos!. Para consultas llamar al 1-829-915-6604.