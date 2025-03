ARIES 21/03-21/04

El destino dará un giro afortunado a tu favor durante la jornada. Utiliza tus encantos al máximo y verás resultados.

TAURO 22/04-21/05

Deja de lado tu tendencia de entrar a la defensiva cuando son cuestionadas tus habilidades o desempeño. Mantente abierto.

GÉMINIS 22/05-21/06

Te aguarda una jornada apacible, aprovecha tu estado de ánimo y visita a un amigo que hace tiempo que no ves, te pondrás al día.

CÁNCER 22/06-21/07

Algo nuevo está llegando a tu vida, recibirás pronto una recompensa por tantos desengaños que has pasado en estos últimos tiempos.

LEO 22/07-21/08

No puedes permitir poner todo el peso de las determinaciones de la pareja en una sola persona. Toma cartas en el asunto.

VIRGO 22/08-21/09

Tendrás una jornada francamente buena. Logrará grandes resultados a nivel laboral. Confía en tus encantos naturales.

LIBRA 22/09-21/10

Tendrás que desarrollar una gran paciencia para esperar por tu amor. Te destacarás en lo social y ganarás el respeto de los demás.

ESCORPIO 22/10-22/11

No estropees el trabajo de tanto tiempo por querer apresurarte al final. Cultiva tu paciencia y no avances si no estás seguro.

SAGITARIO 23/11-21/12

Apégate a los planes previstos para el día. No intentes cambiar tu rutina o terminarás pasando malos momentos.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Si hasta ahora pensaste que tu vida no tiene sabor, esto se acabó. Podrás realizar alguna aventura que le ponga pimienta a tu vida.

ACUARIO 22/01-21/02

Hoy podrías encontrarte con un viejo colega o reunirte en tu casa con amigos para tratar algún tema interesante.

PISCIS 22/02-21/03

Hoy, tu fuerte será la creatividad para resolver problemas. Aunque tus pensamientos son poco convencionales, exprésalos sin miedo.