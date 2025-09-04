ARIES 21/03-21/04
Si los acontecimientos no te favorecen, tendrás que evitar enfadarte y dejarte vencer por la inquietud.
TAURO 22/04-21/05
Te encontrarás cerrado en ti mismo y no permitirás sugerencias ni indicaciones. Cambia esa actitud, no te favorece.
GÉMINIS 22/05-21/06
Prepárate porque las cosas podrían no salir como las tenías planeadas. Es momento de pensar todos tus planes nuevamente desde cero.
CÁNCER 22/06-21/07
Sentirás el peso de las jornadas anteriores sobre los hombros. No podrás continuar con este ritmo mucho más tiempo.
LEO 22/07-21/08
Hoy hacer algo de deporte te servirá para recuperarte de la dura jornada laboral. Aprovecha para pensar qué quieres para tu vida.
Lee más: Horóscopo de hoy: Este es el signo que debe evitar la hipocresía y los malentendidos
VIRGO 22/08-21/09
Puede que no estés de humor para realizar algunas tareas pendientes, pero te apurarán con las entregas y deberás ponerte al día.
LIBRA 22/09-21/10
Los hechos del pasado tendrán repercusiones en el presente. Trata de no angustiarte hoy porque eso te complicará la jornada.
ESCORPIO 22/10-22/11
Cierta reunión social improvisada a último momento demostrará ser todo lo que necesitabas para relajar tensiones.
SAGITARIO 23/11-21/12
Hoy obtendrás resultados fáciles en algunas áreas, pero obstáculos y demoras en otras. Cálmate, todo terminará bien.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
Paciencia con algunas limitaciones. Mantén el buen humor y disponibilidad para evitar conflictos familiares serios.
ACUARIO 22/01-21/02
Deberías buscar otro trabajo que se adapte más a tus gus- tos. Aprovecha los fines de semana para cargarte de energía.
PISCIS 22/02-21/03
Buen día para hacer llama- das, escribir cartas o concertar citas virtuales. La comunicación funcionará mejor si te das más confianza.