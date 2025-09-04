El horóscopo sorprendente de hoy, 4 de septiembre 

El horóscopo sorprendente de hoy, 4 de septiembre 

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Si los acontecimientos no te favorecen, tendrás que evitar enfadarte y dejarte vencer por la inquietud.

TAURO 22/04-21/05

Te encontrarás cerrado en ti mismo y no permitirás sugerencias ni indicaciones. Cambia esa actitud, no te favorece.

GÉMINIS 22/05-21/06

Prepárate porque las cosas podrían no salir como las tenías planeadas. Es momento de pensar todos tus planes nuevamente desde cero.

CÁNCER 22/06-21/07

Sentirás el peso de las jornadas anteriores sobre los hombros. No podrás continuar con este ritmo mucho más tiempo.

LEO 22/07-21/08

Hoy hacer algo de deporte te servirá para recuperarte de la dura jornada laboral. Aprovecha para pensar qué quieres para tu vida.

VIRGO 22/08-21/09

Puede que no estés de humor para realizar algunas tareas pendientes, pero te apurarán con las entregas y deberás ponerte al día.

LIBRA 22/09-21/10

Los hechos del pasado tendrán repercusiones en el presente. Trata de no angustiarte hoy porque eso te complicará la jornada.

ESCORPIO 22/10-22/11

Cierta reunión social improvisada a último momento demostrará ser todo lo que necesitabas para relajar tensiones.

SAGITARIO 23/11-21/12

Hoy obtendrás resultados fáciles en algunas áreas, pero obstáculos y demoras en otras. Cálmate, todo terminará bien.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Paciencia con algunas limitaciones. Mantén el buen humor y disponibilidad para evitar conflictos familiares serios.

ACUARIO 22/01-21/02

Deberías buscar otro trabajo que se adapte más a tus gus- tos. Aprovecha los fines de semana para cargarte de energía.

PISCIS 22/02-21/03

Buen día para hacer llama- das, escribir cartas o concertar citas virtuales. La comunicación funcionará mejor si te das más confianza.

