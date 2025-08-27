Horóscopos de hoy: ¿Qué te deparan los astros a través de los signos?

ARIES 21/03-21/04
Estás acostumbrado a que los demás hagan lo que tú quieres. Pero hoy alguien te demostrará que tu poder está por terminarse.
TAURO 22/04-21/05
En el trabajo están circulando comentarios sobre tu persona que no son ciertos. Hoy trata de descubrir el origen de esos chismes.
GÉMINIS 22/05-21/06
Día maravilloso para la vida familiar. Tendrás una inspiración repentina que te ayudará a resolver un problema en el trabajo.
CÁNCER 22/06-21/07
Encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa.
LEO 22/07-21/08
Tu naturaleza mística y reservada te sumerge en un mundo irracional poblado de visiones extravagantes.
VIRGO 22/08-21/09
Debes darte cuenta de tomar contacto con tus más profundas emociones o de hacer consciente lo inconsciente.
LIBRA 22/09-21/10
Situación interesante con alguien que conoces. Los momentos que vivirás te resultarán increíbles, te lo mereces.
ESCORPIO 22/10-22/11
Tienes el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Habla hoy con tus superiores y demuéstrales tu talento
SAGITARIO 23/11-21/12
El ciclo beneficiará todos tus deseos y también dará alegría a tu corazón. Buen momento para reformas en el hogar.
CAPRICORNIO2/12-21/01
La ayuda de personas influyentes hará posible la realización de proyectos y la superación de problemas laborales.
ACUARIO 22/01-21/02
Tu natural simpatía te va a exponer a la intromisión de quienes ignoren las cuestiones éticas. No bajes tus defensas.
PISCIS 22/02-21/03
Buena disposición en todos los ámbitos. Puedes encarrilar sin esfuerzo algunos asuntos que se resolverán a tu favor.