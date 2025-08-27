Horóscopos de hoy: ¿Qué te deparan los astros a través de los signos?

ARIES 21/03-21/04

Estás acostumbrado a que los demás hagan lo que tú quieres. Pero hoy alguien te demostrará que tu poder está por terminarse.

TAURO 22/04-21/05

En el trabajo están circulando comentarios sobre tu persona que no son ciertos. Hoy trata de descubrir el origen de esos chismes.



GÉMINIS 22/05-21/06

Día maravilloso para la vida familiar. Tendrás una inspiración repentina que te ayudará a resolver un problema en el trabajo.

CÁNCER 22/06-21/07

Encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa.

LEO 22/07-21/08

Tu naturaleza mística y reservada te sumerge en un mundo irracional poblado de visiones extravagantes.

VIRGO 22/08-21/09

Debes darte cuenta de tomar contacto con tus más profundas emociones o de hacer consciente lo inconsciente.

LIBRA 22/09-21/10

Situación interesante con alguien que conoces. Los momentos que vivirás te resultarán increíbles, te lo mereces.



ESCORPIO 22/10-22/11

Tienes el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Habla hoy con tus superiores y demuéstrales tu talento



SAGITARIO 23/11-21/12

El ciclo beneficiará todos tus deseos y también dará alegría a tu corazón. Buen momento para reformas en el hogar.

CAPRICORNIO2/12-21/01

La ayuda de personas influyentes hará posible la realización de proyectos y la superación de problemas laborales.

ACUARIO 22/01-21/02

Tu natural simpatía te va a exponer a la intromisión de quienes ignoren las cuestiones éticas. No bajes tus defensas.

PISCIS 22/02-21/03

Buena disposición en todos los ámbitos. Puedes encarrilar sin esfuerzo algunos asuntos que se resolverán a tu favor.