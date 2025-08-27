Horóscopos de hoy: ¿Qué te deparan los astros a través de los signos?

  • Hoy
Horóscopos de hoy: ¿Qué te deparan los astros a través de los signos?

ARIES 21/03-21/04

Estás acostumbrado a que los demás hagan lo que tú quieres. Pero hoy alguien te demostrará que tu poder está por terminarse.

TAURO 22/04-21/05

En el trabajo están circulando comentarios sobre tu persona que no son ciertos. Hoy trata de descubrir el origen de esos chismes.

GÉMINIS 22/05-21/06

Día maravilloso para la vida familiar. Tendrás una inspiración repentina que te ayudará a resolver un problema en el trabajo.

CÁNCER 22/06-21/07

Encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa.

LEO 22/07-21/08

Tu naturaleza mística y reservada te sumerge en un mundo irracional poblado de visiones extravagantes.

VIRGO 22/08-21/09

Debes darte cuenta de tomar contacto con tus más profundas emociones o de hacer consciente lo inconsciente.

LIBRA 22/09-21/10

Situación interesante con alguien que conoces. Los momentos que vivirás te resultarán increíbles, te lo mereces.

ESCORPIO 22/10-22/11
Tienes el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Habla hoy con tus superiores y demuéstrales tu talento

SAGITARIO 23/11-21/12

El ciclo beneficiará todos tus deseos y también dará alegría a tu corazón. Buen momento para reformas en el hogar.

CAPRICORNIO2/12-21/01

La ayuda de personas influyentes hará posible la realización de proyectos y la superación de problemas laborales.

ACUARIO 22/01-21/02

Tu natural simpatía te va a exponer a la intromisión de quienes ignoren las cuestiones éticas. No bajes tus defensas.

PISCIS 22/02-21/03

Buena disposición en todos los ámbitos. Puedes encarrilar sin esfuerzo algunos asuntos que se resolverán a tu favor.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política

Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política

Hacia una visión geoestrategica dominicana

Hacia una visión geoestrategica dominicana

Mi vida con los muertos

Mi vida con los muertos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

STEAM en República Dominicana: ¿Pedagogía Transformadora o Muletilla Burocrática?

STEAM en República Dominicana: ¿Pedagogía Transformadora o Muletilla Burocrática?

De regreso

De regreso

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo