Horror en El Millón: vecinos aseguran matador «nunca demostró nada; nos duele mucho»

  • Hoy
Horror en El Millón: vecinos aseguran matador «nunca demostró nada; nos duele mucho»

El hombre que el pasado domingo mató a su esposa y su suegra, y luego se quitó la vida, nunca dio señales de que protagonizaría ese horror en el sector El Millón que ha consternado al país.

Así lo manifestaron algunos vecinos de la familia que fue arropada por un manto de luto luego del doble asesinato y suicidio.

Ana Hernández, residente en El Millón, indicó que Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79, y quien ultimó a su esposa y su suegra, era un hombre «normal y bien». La dama agregó que la tragedia «nos duele mucho».

Las ultimadas son Doris Romero, de 86 años, y su hija Mayra Martínez Romero, 56 años. Los cuerpos fueron hallados en la casa.

El Policía Nacional dijo que el hombre falleció mientras recibía atenciones en el Hospital Marcelino Vélez Santana y que desconoce las causas que originaron el trágico suceso, por el momento.

Expresó que “lamenta este hecho que enluta a una familia y reitera su llamado a la resolución pacífica de los conflictos familiares, con diálogo y búsqueda de ayuda profesional ante cualquier crisis”.

Puede leer: ¿Cómo van los trabajos de la verja perimetral fronteriza en Dajabón? Actualización más reciente

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Horror en El Millón: vecinos aseguran matador «nunca demostró nada; nos duele mucho»
Horror en El Millón: vecinos aseguran matador «nunca demostró nada; nos duele mucho»
13 octubre, 2025
Fin de semana violento: 2 feminicidios y un asesinato que lamentablemente ocurrieron este sábado y domingo
Fin de semana violento: 2 feminicidios y un asesinato que lamentablemente ocurrieron este sábado y domingo
13 octubre, 2025
6 meses del Jet Set: sobrevivientes y familiares reviven la noche que cambió sus vidas
6 meses del Jet Set: sobrevivientes y familiares reviven la noche que cambió sus vidas
8 octubre, 2025
El Millón golpea fuerte: Obtiene su primer triunfo en el TBS Distrito 2025
El Millón golpea fuerte: Obtiene su primer triunfo en el TBS Distrito 2025
4 octubre, 2025
A cinco meses de la tragedia del Jet Set, el padre Rogelio pide perdón «por la indolencia de las autoridades»
A cinco meses de la tragedia del Jet Set, el padre Rogelio pide perdón «por la indolencia de las autoridades»
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   

Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Gobernar o controlar el PRM: el dilema de Luis Abinader

Gobernar o controlar el PRM: el dilema de Luis Abinader

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo