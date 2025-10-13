Horror en El Millón: vecinos aseguran matador «nunca demostró nada; nos duele mucho»

El hombre que el pasado domingo mató a su esposa y su suegra, y luego se quitó la vida, nunca dio señales de que protagonizaría ese horror en el sector El Millón que ha consternado al país.

Así lo manifestaron algunos vecinos de la familia que fue arropada por un manto de luto luego del doble asesinato y suicidio.

Ana Hernández, residente en El Millón, indicó que Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79, y quien ultimó a su esposa y su suegra, era un hombre «normal y bien». La dama agregó que la tragedia «nos duele mucho».

Las ultimadas son Doris Romero, de 86 años, y su hija Mayra Martínez Romero, 56 años. Los cuerpos fueron hallados en la casa.

El Policía Nacional dijo que el hombre falleció mientras recibía atenciones en el Hospital Marcelino Vélez Santana y que desconoce las causas que originaron el trágico suceso, por el momento.

Expresó que “lamenta este hecho que enluta a una familia y reitera su llamado a la resolución pacífica de los conflictos familiares, con diálogo y búsqueda de ayuda profesional ante cualquier crisis”.

