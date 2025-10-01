Horror en Pantoja: menor es secuestrada, violada, golpeada y lanzada de un cuarto piso

Una menor de 15 años habría sido secuestrada, violada y lanzada desde un cuarto piso en la calle Isabela, del sector Pantoja, en el municipio Santo Domingo Oeste, a manos de un hombre que conoció a través de las redes sociales.

Así lo denunció este miércoles el padre de la víctima —cuyo nombre se omite por razones legales—, quien explicó que el descabellado hecho ocurrió la noche del martes, luego de que su hija llegara al lugar a bordo de un taxi solicitado por el presunto agresor.

«El señor le mandó un Uber y se la llevó. Supuestamente, cuando llegaron allá, él la secuestró, la metió en su casa y la forzó, es decir, la violó. Luego, la niña se le safó, le quitó el teléfono y, cuando se puso en el balcón, él agarró y la empujó», manifestó el padre.

Agregó que la adolescente, además, fue brutalmente golpeada por su verdugo, quien permanece prófugo.

«Ella me contó que él también le dio golpes y trompadas. Tiene muchos moretones en la cara, además de machucones en otras partes del cuerpo, y cuando cayó al pavimento se le fracturó el pie en dos partes«, pronunció.

Asimismo, el progenitor clamó a las autoridades apresar al atacante para que responda ante la justicia por el crimen.

«Yo quiero que eso no quede impune, porque, como se lo hizo a ella, se lo puede hacer a otras niñas», declaró.

