Horror en Pantoja: menor es secuestrada, violada, golpeada y lanzada de un cuarto piso

Horror en Pantoja: menor es secuestrada, violada, golpeada y lanzada de un cuarto piso

Padre de la víctima / Foto: fuente externa

Una menor de 15 años habría sido secuestrada, violada y lanzada desde un cuarto piso en la calle Isabela, del sector Pantoja, en el municipio Santo Domingo Oeste, a manos de un hombre que conoció a través de las redes sociales.

Así lo denunció este miércoles el padre de la víctima —cuyo nombre se omite por razones legales—, quien explicó que el descabellado hecho ocurrió la noche del martes, luego de que su hija llegara al lugar a bordo de un taxi solicitado por el presunto agresor.

«El señor le mandó un Uber y se la llevó. Supuestamente, cuando llegaron allá, él la secuestró, la metió en su casa y la forzó, es decir, la violó. Luego, la niña se le safó, le quitó el teléfono y, cuando se puso en el balcón, él agarró y la empujó», manifestó el padre.

Menor 1

Agregó que la adolescente, además, fue brutalmente golpeada por su verdugo, quien permanece prófugo.

«Ella me contó que él también le dio golpes y trompadas. Tiene muchos moretones en la cara, además de machucones en otras partes del cuerpo, y cuando cayó al pavimento se le fracturó el pie en dos partes«, pronunció.

Asimismo, el progenitor clamó a las autoridades apresar al atacante para que responda ante la justicia por el crimen.

«Yo quiero que eso no quede impune, porque, como se lo hizo a ella, se lo puede hacer a otras niñas», declaró.

Te puede interesar: A prisión los imputados por violación grupal a menor en Los Tres Brazos

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

Horror en Pantoja: menor es secuestrada, violada, golpeada y lanzada de un cuarto piso
Horror en Pantoja: menor es secuestrada, violada, golpeada y lanzada de un cuarto piso
1 octubre, 2025
Gloria Reyes encabezó inicio del año escolar en Pantoja
Gloria Reyes encabezó inicio del año escolar en Pantoja
28 agosto, 2025
Salcedo, Cibao y Pantoja, en batalla campal por liderato LDF
Salcedo, Cibao y Pantoja, en batalla campal por liderato LDF
26 agosto, 2025
Pantoja vuelve a por brújula ganadora en LDF
Pantoja vuelve a por brújula ganadora en LDF
29 julio, 2025
Pantoja, aún sin el hospital municipal que el Gobierno ha prometido en varias ocasiones
Pantoja, aún sin el hospital municipal que el Gobierno ha prometido en varias ocasiones
12 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Fraude en Senasa

Fraude en Senasa

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Objetivos del vivir

Objetivos del vivir

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Un gran primer año de Soto

Un gran primer año de Soto

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo