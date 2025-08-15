Horror en Villa Rivas: padre hiere con más de 100 estocadas a su hija de 11 meses

Horror en Villa Rivas: padre hiere con más de 100 estocadas a su hija de 11 meses

Una niña de apenas 11 meses fue herida con más de cien estocadas por su padre, en un hecho registrado en el municipio Villa Rivas, provincia Duarte.

El atacante fue identificado como Wilken Peña Mota, de 23 años, quien fue apresado y confesó haber cometido el horrendo crimen utilizando un clavo, tras consumir “una zaza” (marihuana).

El nombre de la pequeña se omite por razones legales. Fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer este ataque, que ha causado conmoción en la sociedad.

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

