Hospital Arístides Fiallo tiene una nueva Emergencia y bloque Quirúrgico

La Romana– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes la inauguración de la nueva Emergencia y el remozamiento del Bloque Quirúrgico del Hospital Provincial Doctor Arístides Fiallo Cabral, en la región Este del país, con una inversión superior a los RD$ 107 millones.

“Garantizar una atención médica oportuna, moderna y humana es uno de los compromisos más nobles que puede asumir un Estado con su pueblo. Hoy, con la inauguración de la Emergencia, el Remozamiento y la Readecuación del Bloque Quirúrgico del Hospital Provincial Dr. Arístides Fiallo Cabral, reafirmamos ese compromiso con las familias de La Romana y con toda la región Este”, expuso Peña.

La vicemandataria destacó que la visión estratégica del presidente Luis Abinader continúa consolidándose con récords históricos en servicios de salud, entre ellos más de cinco millones de emergencias atendidas el pasado año en todo el país.

De su lado, el director del SNS, doctor Mario Lama, destacó que la intervención de este centro responde a la necesidad de mejorar su capacidad resolutiva y garantizar condiciones adecuadas para los usuarios y personal de salud.

“Con esta inversión, de más de 107 millones de pesos, fortalecemos uno de los hospitales más importantes del Este, ampliamos sus servicios críticos y devolvemos a la comunidad un centro renovado y mejor equipado”, afirmó Lama.

La inversión destinada a estas mejoras asciende a RD$ 85,493,135.47 en infraestructura y RD$ 21,899,578.21 en equipamiento, para un total de RD$ 107,392,714.68.

El centro de salud, que impacta a más de 287 mil habitantes de La Romana y zonas aledañas, fue intervenido por el Servicio Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de garantizar espacios modernos, seguros y dignos para la atención oportuna de los pacientes.

La obra incluyó la ampliación y construcción de una nueva Emergencia, equipada con tres camas de observación, dos camas para curas, tres puestos de nebulización, un área de triaje, un box de reanimación y un espacio de trauma-shock.

En cuanto al bloque quirúrgico, se remozaron tres quirófanos, dos camas en el área prequirúrgica y tres camas en el área postquirúrgica. Además, se adecuó un bloque de internamiento con 35 camas, se remodelaron 21 baños y se realizaron mejoras estructurales como sustitución de lona asfáltica en techos y pintura interior y exterior.

Con esta entrega, el Gobierno y el SNS continúan consolidando la transformación del sistema de salud dominicano, garantizando más acceso, seguridad y calidad para todos los ciudadanos.

Anuncian nuevo hospital

El doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), anunció que la construcción del nuevo Hospital Dr. Arístides Fiallo Cabral en La Romana está en proceso y comenzará en 2026. Este moderno centro hospitalario de tres pisos, contará con áreas de emergencia, quirófanos, cuidados intensivos y 28 habitaciones. La obra forma parte de la estrategia del gobierno para mejorar la infraestructura de salud en la región Este.