Hospital de EE.UU. dona fármacos a centro Santiago

Donación fortalecerá servicios de salud en Santiago.

Santiago.- El Hospital El Buen Samaritano, de Estados Unidos, colaboró con el gobierno dominicano con medicamentos e insumos valorados en más de 12 millones de pesos para el Hospital Juan XXIII, en el sector Pekín, en la zona sur de esta ciudad.

La entrega fue hecha a través del Gabinete de Política Social, con el objetivo es fortalecer los servicios de salud y garantizar atención médica oportuna a los ciudadanos más vulnerables.
La entrega forma parte de las jornadas de inclusión social que impulsa el Gabinete que coordina Tony Peña y tiene como propósito que los medicamentos sean distribuidos a los Centros de Primer Nivel (CPN) y hospitales de la provincia, para tratamientos y servicios de salud de calidad.

Esa acción fue posible gracias a la colaboración del Hospital El Buen Samaritano y estuvo encabezada por el coordinador del Gabinete, Tony Peña, junto al director de Salud del Gabinete Social, doctor Guillermo Moringlane y el director del Hospital Juan XXIII, doctor Ronald David Torres, quien recibió formalmente la donación.

