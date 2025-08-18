Hospital Lincoln-Bronx realiza campaña donación de sangre

Hospital Lincoln-Bronx realiza campaña donación de sangre

Nueva York. Personal del Hospital Lincoln en El Bronx, con más de 5,500 empleados, entre ellos más de mil dominicanos, realizó la semana pasada una campaña de donación de sangre para el Centro de Sangre de NY.

El centro hospitalario, cuya dirección está a cargo de la dominicana Cristina Contreras como directora ejecutiva de NYC Health + Hospitals/Lincoln, organizó la donación con el personal bajo su dirección.

Anteriormente, Contreras se desempeñó en la misma posición en el Hospitals/North Central Bronx (NCB), y luego en el Hospitals/Metropolitan en Manhattan. En «su haber» tiene más de 25 años de experiencia y liderazgo progresivo en la gestión a nivel ejecutivo de operaciones y servicios hospitalarios, ambulatorios, clínicos y auxiliares.

El Hospital Lincoln se asoció con el Centro de Sangre de NY para organizar la donación, en la que varios miembros del personal donaron para la causa. El evento apoyó las donaciones que salvan vidas en la comunidad de El Bronx.

Asimismo, Contreras participó junto a múltiples funcionarios y empleados en las celebraciones de la Noche Nacional, en el Día de la Independencia de Jamaica. Este vibrante evento cultural rindió homenaje al rico patrimonio y las contribuciones de la comunidad jamaiquina. Lo mismo hizo con el Desfile Nacional Dominicano.

Además, conversó con varios miembros de la comunidad. Estuvieron presentes en las celebraciones de la Noche Nacional organizada por el Precinto 40.º, que abarca Port Morris, Mott Haven y Melrose; el Precinto 41.º, que abarca Hunts Point y Longwood; y el 42.º que abarca Claremont, Crotona Park East y Crotona Park, en dicho condado.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

