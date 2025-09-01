Nueva York. La directora ejecutiva del Hospital Lincoln en El Bronx, la dominicana Cristina Contreras, realizó el pasado fin de semana en los jardines del centro hospitalario la «Feria de Regreso a Clases», asistiendo cientos de niños junto a sus padres.

La feria incluyó la entrega de mochilas, lápices, cuadernos, arcilla, marcadores y crayones, barras de pegamento, cinta adhesiva, pelotas, peluches, carritos, bicicletas, velocípedos y golosinas, entre otros regalos, dijo Contreras.

Además, exámenes de salud y acceso a servicios esenciales, reforzando la misión del Hospital de atender no solo las necesidades médicas, sino también los determinantes sociales de la salud que afectan a las familias del condado.

Se incluyeron múltiples informaciones a los padres sobre seguros médicos, programas de pediatrías que hay en el Hospital, informaciones comunitarias, principalmente las dirigidas a jóvenes para bajar el crimen y un fuerte sentido de unidad reafirmando el papel del centro hospitalario como piedra angular de la comunidad.

Los padres recibieron valiosa información y recursos, mientras que los niños disfrutaron de actividades interactivas como juegos, una casa inflable y obsequios que llenaron el día de sonrisas, precisó.

Fue un evento diseñado para apoyar a padres, estudiantes y a toda la comunidad antes del inicio del nuevo año escolar. La jornada combinó diversión y bienestar, ofreciendo a las familias la oportunidad de conectarse con el personal del Hospital, agencias de la ciudad y organizaciones comunitarias, subrayó Contreras.

Señaló que el evento creó «momentos significativos que ayudarán a nuestra comunidad a comenzar el año escolar con fuerza», dijo ladirectora general del NYC Health + Hospitals/Lincoln.

«Estamos orgullosos de abrir nuestras puertas a nuestros vecinos y asegurarnos de que las familias tengan el apoyo que necesitan para comenzar el año escolar con fuerza», dijo.

El hospital también reconoció el papel fundamental de sus socios comunitarios para hacer posible este día, entre ellos: Ronald McDonald House New York, FDNY, DOHMH, DOT, Hispanic Federation, YMCA, y BronxWorks.

Además, Urban Health Plan, RAIN, Mott Haven Partnership, Hunger Free America, Small Business Services, Legacy College Prep, Urban Dove Charter, la Comisión de Derechos Humanos, el Senador Serrano, PA Williams, entre otros.