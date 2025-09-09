Hospital Robert Reid Cabral alerta sobre aumento de adolescentes maltratadas

La directora del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, doctora Mabel Jones, advirtió sobre un preocupante incremento de casos de adolescentes víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual por parte de sus parejas, así como de abusos cometidos contra niños por sus propios padres o tutores.

Jones explicó que, aunque en las últimas semanas no se han reportado nuevos ingresos, durante el año se han atendido múltiples casos de niñas entre 14 y 15 años que han sido agredidas, incluso por familiares cercanos.

“Actualmente no tenemos, pero hemos tenido casos de menores maltratadas entre 14 y 15 años, violadas incluso por parientes cercanos”, señaló la directora.

Ante esta situación, el hospital mantiene protocolos estrictos de atención y notificación inmediata al Ministerio Público y a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Dependiendo de la gravedad del caso, los menores son retenidos en el centro bajo observación o trasladados al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Jones subrayó la necesidad de reforzar la educación emocional y ética en los jóvenes, así como el acompañamiento familiar, para prevenir relaciones abusivas y embarazos no deseados. “Hay que enseñarles a autovalorarse y entender cuál es la etapa de la vida en la que están”, expresó.