Hospital Robert Reid Cabral alerta sobre aumento de adolescentes maltratadas

Hospital Robert Reid Cabral alerta sobre aumento de adolescentes maltratadas

La directora del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, doctora Mabel Jones, advirtió sobre un preocupante incremento de casos de adolescentes víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual por parte de sus parejas, así como de abusos cometidos contra niños por sus propios padres o tutores.

Jones explicó que, aunque en las últimas semanas no se han reportado nuevos ingresos, durante el año se han atendido múltiples casos de niñas entre 14 y 15 años que han sido agredidas, incluso por familiares cercanos.

“Actualmente no tenemos, pero hemos tenido casos de menores maltratadas entre 14 y 15 años, violadas incluso por parientes cercanos”, señaló la directora.

Ante esta situación, el hospital mantiene protocolos estrictos de atención y notificación inmediata al Ministerio Público y a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Dependiendo de la gravedad del caso, los menores son retenidos en el centro bajo observación o trasladados al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Jones subrayó la necesidad de reforzar la educación emocional y ética en los jóvenes, así como el acompañamiento familiar, para prevenir relaciones abusivas y embarazos no deseados. “Hay que enseñarles a autovalorarse y entender cuál es la etapa de la vida en la que están”, expresó.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Hospital Robert Reid Cabral alerta sobre aumento de adolescentes maltratadas
Hospital Robert Reid Cabral alerta sobre aumento de adolescentes maltratadas
9 septiembre, 2025
Documento de la CIA: una fuente parcializada
Documento de la CIA: una fuente parcializada
28 marzo, 2025
Historiador revela qué pasó en la casa de Robert Reid Cabral, tras divulgación archivos de la CIA sobre Trujillo
Historiador revela qué pasó en la casa de Robert Reid Cabral, tras divulgación archivos de la CIA sobre Trujillo
24 marzo, 2025
Virus respiratorios elevan las emergencias y consultas
Virus respiratorios elevan las emergencias y consultas
21 febrero, 2025
Violinista Aisha Syed lleva música niños Robert Reid
Violinista Aisha Syed lleva música niños Robert Reid
16 enero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Meriendas que cuidan sonrisas

Meriendas que cuidan sonrisas

Santo Domingo Este y las áreas verdes

Santo Domingo Este y las áreas verdes

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo