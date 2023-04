Hospitalizan a Prince Royce en Chile tras reacción alérgica

El artista de origen dominicano Prince Royce tuvo que ser hospitalizado tras sufrir reacción alérgica en Chile, donde se encuentra participando como coach de la versión chilena del programa de televisión The Voice.

A través de una publicación en Instagram, el cantante de “La carretera”, quien no especificó qué causó la alergia, agradeció al equipo de producción del concurso de talento y al centro de salud donde recibe el debido cuidado médico y desde donde compartió fotografías en cama y mostrando su espalda evidentemente afectada por la anafilaxia.

Reacción alérgica de Prince Royce

“Esta semana ha sido bastante difícil para mí. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”, escribió Prince Royce.

“The Voice Chile” confirmó el pasado 15 de febrero al bachatero como uno de los coach que acompañaría a José Luis Rodríguez (El Puma), Beto Cuevas y Francisca Valenzuela.