Hoteleros piden crear fondo para más mercadeo y manejo de crisis en turismo

Empresarios del sector turismo proponen la creación de un fondo público-privado operado por fideicomiso que se encargue del mercadeo y la promoción del sector, así como del manejo de crisis que puedan afectar la imagen del destino y la llegada de turistas.

Alejandro Zozaya, director ejecutivo de Apple Leisure Group; Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, y Rafael Blanco Canto, vicepresidente Ejecutivo de Hoteles Viva Wyndham Resorts, coincidieron ayer en estos puntos al analizar la situación del sector turismo tras la campaña negativa sobre la seguridad ciudadana que ha afectado la llegada de turistas del mercado norteamericano.

Rainieri sugirió que de los recursos que capta el Gobierno con el pago de la tarjeta turística, se asignen el 100% para crear este fondo para la promoción y mercadeo del turismo y manejo de crisis. Dijo que se podría crear un Consejo Nacional de Desarrollo Turístico, para estos fines.

Así mismo expuso que se debe pensar un paso más adelante y estudiar cuáles son los mercados que se deben desarrollar, por lo que sugirió crear una entidad que trabaje con inteligencia de mercados.

Blanco resaltó que hace años que el sector privado está proponiendo la creación de este fideicomiso para que la promoción y defensa del país sea coordinada.

Afirmó que no se contaba con una mesa de crisis para afrontar estos problemas e instó a crear un equipo para enfrentar cualquier problema que se presente, porque se debe estar preparado para este tipo de crisis inmediatamente.

Zozaya expresó que las noticias malas y falsas corren muy rápido con las redes sociales y eso no va a cambiar, sino que seguirá aumentado, por lo que lo importante es moverse tan rápido como se mueve el mercado.

Indicó que se necesita más marketing para que vengan más turistas norteamericanos al país y que se aumente la tarifa que pagan, que hoy en día ha bajado.

Precisó que las crisis cómo estás pueden volver a pasar y el comité de manejo de crisis debe ser permanente, profesional, pragmático y técnico y con coordinación público-privada. Dijo que no se puede dejar pasar esta oportunidad para crear este comité y no esperar un nuevo ataque al sector.

Agregó que están llegando más inversiones, pero está la parte de la rentabilidad que se logra teniendo la demanda del producto y con una tarifa adecuada.

Expuso que el sector público y privado contrató una firma internacional de relaciones públicas en los Estados Unidos, la cual debe monitorizar todo lo que ocurre relativo a República Dominicana y así mismo dar respuesta inmediata a cualquier evento.

Los empresarios hablaron de estos temas al participar en un panel en el tercer Foro de Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) de Inversión Turística, titulado “Panorama de la industria turística dominicana: desafío y oportunidades”.