“House of the Dragon”: “Aprendí mucho sobre Daemon hablando valyrio”

HBO sorprendió a todos los fans de Game of Thrones cuando confirmó que varios spin-off estaban en camino, pero el que llegó a mejor destino fue el llamado House of the Dragon, que se estrena hoy, 21 de agosto en HBO Max. El universo creado por George R. R. Martin regresa, pero 300 años antes de los sucesos ocurridos en la producción original y se basará en la casa Targaryen y en la novela “Fuego y sangre”, también escrita por el autor. “¡Es un hombre muy complejo! Es hermano del rey Viserys (Paddy Considine) y forma parte de la familia Targaryen. Sin embargo, es un tipo de príncipe rebelde y es un jinete de dragones”, le contó Matt Smith sobre su personaje a Infobae.

La reina Rhaenyra Targaryen, interpretada por la celebridad británica Emma D´Arcy, y su medio hermano Daemon, en el cuerpo de Smith, son el centro de la discordia en esta nueva ficción. Ambos se pelean por el reinado tras la muerte del rey Viserys, un monarca noble. Este período es turbulento para la casa Targaryen, ya que enfrentó a hermano contra hermano y dragón contra dragón. El punto a resolverse es quién debería gobernar en el Trono de Hierro.

Está protagonizada por Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower y Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen. El actor reveló algunos detalles sobre el conflicto inicial: “Es bastante difícil de resumir mi relación con la princesa Rhaenyra porque hay como un millón de aspectos sucediendo al mismo tiempo con todos estos personajes. Ella es familia, y es mi sobrina. Hay una verdadera especie de burbuja de mucha tensión en cada escena entre ellos”.

-¿Por qué quisiste ser parte de House of the Dragon? ¿Qué fue lo que más te convenció del proyecto?

En principio sabía que Paddy [Considine] estaba trabajando en el proyecto y siempre lo he admirado. Luego leí el piloto y pensé que se veía muy bien. Un cambio de página y sentí que este mundo, en el piloto, se sentía bastante claro. Pero principalmente, hay tantas áreas grises en Daemon, podrías ir por este camino o podrías ir por ese camino. Eso es interesante como actor, porque estás un poco a cargo de esa narrativa, tanto como el guion te lo permite, y se sintió como un papel realmente desafiante e interesante de interpretar.

-¿Hay algo más en Daemon que solo un mal tipo o un chico malo?

Eso es lo que quería evitar porque es bastante fácil convertirlo en el mejor luchador, un poco villano, un poco bastardo. Pero me interesaba más que eso. Suena como un cliché, pero hay una gran vulnerabilidad emocional en él; hay una especie de infantilidad en sus acciones. Cree que está haciendo lo correcto. Algunas veces. O simplemente está siendo un maldito bastardo. Y eso es muy agradable de jugar también.

Matt Smith viene de interpretar al villano de Morbius, participó en Last Night in Soho bajo las ordenes de Edgar Wright y en la aclamada y premiada The Crown. Hoy le toca ponerse en la piel de un Targaryen, quizá en un rol tan popular como cuando protagonizó Doctor Who. Sobre el desafío, Smith se expresó: “Este era el papel”. En la historia de Game of Thrones, los villanos siempre fueron una clave fundamental para la progresión de la historia y Daemon Targaryen fue la primera imagen promocional de la serie. “Solo busca peleas para mantenerse entretenido. Es bastante extraño porque no hay una especie de objetivo general para él. No quiere ser rey o quiere ser cualquier otra cosa. Lo enfrenté desde el punto de vista de que él solo quiere causar el caos tanto como sea posible, donde sea que esté”.

-¿Qué tuviste que hacer para prepararte para el papel? ¿Cuál fue el verdadero desafío?

La preparación fue bastante. Hay muchas escenas de lucha, muchas batallas y peleas de espadas, todo ese tipo de momentos. Así que hubo un gran desafío físico porque no estaba preparado hasta la fecha. En realidad, era el tipo de entrenamiento habitual: tratar de aprender las peleas con mucha diligencia… y esperar que tengas un gran doble para hacerte lucir bien. Y Daemon también tiene una espada especial. Se llama Dark Sister y la hicieron especialmente en Noruega. Es magnífica. Tenían un armero en Noruega que, al parecer, trabaja muy bien el acero.

-¿Tuviste que aprender a hablar valyrio?

No puedo decir que me sumergí en la tradición de Targaryen, pero aprendí mucho del idioma en el camino porque él, Rhaenyra y Viserys son las únicas personas que realmente lo hablan. He tenido tantas escenas hablando así y son mis favoritas. Es bueno llegar a actuar en un dialecto diferente. Y de hecho, aprendí mucho sobre Daemon hablando valyrio porque dices: ‘Ah, esto es como es él, tiene un poco de esto en él’, y permite que salga una versión diferente de su personalidad”.

House of the Dragon se estrena este domingo 21 de agosto por HBO y HBO Max.