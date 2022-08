“House of the Dragon”: quiénes son los Targaryen y una guía para entender su árbol genealógico

La noche del domingo 21 de agosto se estrenó finalmente la tan esperada House of the Dragon o La casa del dragón, como es su nombre en castellano. La serie tuvo un muy buen arranque que nos metió de lleno en la historia de los Targaryen, doscientos años antes de los sucesos que fueron narrados en la ficción original, Game of Thrones.

El primer episodio de los diez que compondrán las emisiones de esta primera temporada, nos llevó de lleno al universo de esta familia que supieron ser los reyes absolutos de los Siete Reinos y que ocuparon el Trono de hierro. Pero, ¿Quiénes componen a los Targaryen en estos años? Les acercamos una guía para tener a mano cuando vean la serie sobre quién es quién de la Casa de los dueños de los dragones.

Debemos tomar como punto de partida el final del último gobierno de rey Jaehaerys I que se caracterizó por un reinado de paz y prosperidad, ya que contaba con los dragones que lo defendían de cualquier intento de levantamiento. Pero cuando el rey se enferma y la muerte se siente cercana, debe elegir a un heredero ya que no tiene una descendencia directa (sus hijos habían muerto).

Así es que se convoca al Gran Consejo de Harrenhal, quienes votaron entre dos opciones para definir al sucesor y nuevo rey, luego de haberse descartado las 14 que se habían postulado. Los posibles candidatos son por un lado Rhaenys Targaryen(interpretada por Eve Best), quien tiene más fuerza por su sangre para ocupar el trono, aunque con la desventaja de ser una mujer, y por otro lado, Viserys Targaryen (encarnado por Paddy Considine), quien le sigue a Rhaenys en edad.

La votación da como ganador de esta contienda a Viserys, quien es coronado como rey de Poniente.

Emila D’Arcy como Rhaenyra Targaryen en su adultez. (HBO Max)

Historia

Ahora bien, la historia avanza hasta el año número nuevo del reinado de Viserys (recordemos que todos estos eventos suceden 172 años del nacimiento de Daenerys Targaryen, que coindice con la muerte de su padre, el Rey Loco, personajes que conocimos en Game of Thrones), donde está esperando el ansiado nacimiento de su nuevo hijo. Con ansías de que sea varón, su hija mayor, Rhaenyra Targaryen (en la piel de la australiana Milly Alcock en los años de juventud y luego interpretada por Emma D’Arcy), entiende que no tiene muchos chances de heredar a su padre por ser mujer.

La joven se refugia tanto en su dragón Sirax, al que disfruta de montar que la lleva por los cielos, y en su amiga Alicent Hightower (interpretada en los años de juventud por Emily Carey y luego por Olivia Cooke), que es a su vez la hija de Otto Hightower (encarnado por Rhys Ifans, Un lugar llamado Notting Hills), personaje central de la serie y mano derecha del rey Viserys que aún está en duelo por la muerte de su esposa.

Por otro lado tenemos a Aemma, madre de Rhaenyra y esposa de Viserys, que está a punto de dar a luz a su segundo bebé luego de varias pérdidas de embarazos y muertes prematuras de sus hijos (en total perdió 5). Tanto ella, como su esposo y su hija Rhaenyra, esperan que sea un bebé varón.

Y por otro lado tenemos al siniestro hermano del rey Viserys, Daemon Targaryen (en la piel de Matt Smith, The Crown en las dos primeras temporadas), que desea fervientemente ocupar el Trono de hierro. Hasta ahora ocupa el rol de comandante de la Guardia de la Ciudad, pero él quiere más poder y su hermano se lo niega. Está casado con Lady Rhea Royce, heredera de Runestone en el Valle de Arryn, una mujer a la que desprecia. En principio no adelantaron si la veremos en esta primera temporada, pero de ser así, el rumor es que estaría interpretada por Rachel Redford.

El primer episodio terminó con Rhgaenyra en el trono, heredando finalmente a su padre y recibiendo el reconocimiento de las demás casas. Veremos cómo continúa el destino de esta familia.