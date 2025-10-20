Hoy en la historia. Muere Oscar de la Renta

  • Hoy
Hoy en la historia. Muere Oscar de la Renta

Óscar Arístides de la Renta Fiallo fue un diseñador de moda dominicano. Nació en Santo Domingo, el 22 de julio de 1932.

La calidad de su ropa convirtieron sus piezas en deseo por mujeres de todo el mundo. Con el paso de los años diversificó sus creaciones a muchas áreas del diseño.

Alcanzó la fama internacional en la década de 1960, como uno de los diseñadores de Jacqueline Kennedy, exprimera dama de los EU.

Murió en Kent, Connecticut, Estados Unidos, el 20 de octubre de 2014.

Puede leer: Hoy en la historia. Nace Pío II, papa de la Iglesia Católica

Tal día como hoy

1465. En Bélgica, se libra la batalla de Montenaken.

1520. En la actual República Dominicana, Francisco Dávila funda la villa Hato Mayor del Rey como una porción de tierra que se dedicaba a la ganadería y la agricultura.

1548. En Bolivia, el conquistador español Alonso de Mendoza funda la ciudad de La Paz.

1740. Países Bajos. Nace Isabelle de Charrière, escritora y música neerlandesa.

1944. Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el ejército estadounidense ocupa la ciudad de Aquisgrán.

1971. Willy Brandt, excanciller alemán, es galardonado con el premio Nobel de la Paz.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Hoy en la historia. Muere Oscar de la Renta
Hoy en la historia. Muere Oscar de la Renta
20 octubre, 2025
Jumpsuit, la prenda tendencia
Jumpsuit, la prenda tendencia
14 enero, 2025
En emotiva ceremonia entregan Premio al Emigrante Dominicano
En emotiva ceremonia entregan Premio al Emigrante Dominicano
14 noviembre, 2024
Abren convocatoria premio Emigrante
Abren convocatoria premio Emigrante
12 julio, 2024
Símbolos de la Dominicanidad
Símbolos de la Dominicanidad
27 febrero, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Edición impresa, sábado 18 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 18 de octubre de 2025

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo