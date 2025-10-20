Hoy en la historia. Muere Oscar de la Renta

Óscar Arístides de la Renta Fiallo fue un diseñador de moda dominicano. Nació en Santo Domingo, el 22 de julio de 1932.

La calidad de su ropa convirtieron sus piezas en deseo por mujeres de todo el mundo. Con el paso de los años diversificó sus creaciones a muchas áreas del diseño.

Alcanzó la fama internacional en la década de 1960, como uno de los diseñadores de Jacqueline Kennedy, exprimera dama de los EU.

Murió en Kent, Connecticut, Estados Unidos, el 20 de octubre de 2014.

Tal día como hoy

1465. En Bélgica, se libra la batalla de Montenaken.

1520. En la actual República Dominicana, Francisco Dávila funda la villa Hato Mayor del Rey como una porción de tierra que se dedicaba a la ganadería y la agricultura.

1548. En Bolivia, el conquistador español Alonso de Mendoza funda la ciudad de La Paz.

1740. Países Bajos. Nace Isabelle de Charrière, escritora y música neerlandesa.

1944. Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el ejército estadounidense ocupa la ciudad de Aquisgrán.

1971. Willy Brandt, excanciller alemán, es galardonado con el premio Nobel de la Paz.